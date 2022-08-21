Spor PSG maçında inanılmaz an Düdük çaldıktan 7 saniye sonra gol oldu
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PSG maçında inanılmaz an: Düdük çaldıktan 7 saniye sonra gol oldu

PSG'nin Lille ile oynadığı Ligue 1 maçında sezonun en erken gollerinden biri atıldı. PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe, Messi'nin pasında topla buluştu ve takımını henüz 7. saniyede 1-0 öne geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lille-PSG maçının özeti ve gollerini izle: Mbappe gol izle
Lille-PSG maçında konuk ekip Mbappe'nin 7. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.

PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, Lille deplasmanında takımını 1-0 öne geçirdi. Mbappe'nin golü maçın henüz 7. saniyesinde geldi.

Messi'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mbappe attığı golle sezonun en erken gollerinden birine imza attı.

İşte Mbappe'nin Lille-PSG maçında attığı gol;
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