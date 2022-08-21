PSG maçında inanılmaz an: Düdük çaldıktan 7 saniye sonra gol oldu PSG'nin Lille ile oynadığı Ligue 1 maçında sezonun en erken gollerinden biri atıldı. PSG'nin yıldız futbolcusu Mbappe, Messi'nin pasında topla buluştu ve takımını henüz 7. saniyede 1-0 öne geçirdi.

Abone Ol