PSG maçında inanılmaz an: Düdük çaldıktan 7 saniye sonra gol oldu

PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, Lille deplasmanında takımını 1-0 öne geçirdi. Mbappe'nin golü maçın henüz 7. saniyesinde geldi.
Messi'nin pasında savunma arkasına hareketlenen Mbappe attığı golle sezonun en erken gollerinden birine imza attı.
İşte Mbappe'nin Lille-PSG maçında attığı gol;
Maçın 7. saniyesinde Messi'nin Mbappe'ye yaptığı efsane asist.. pic.twitter.com/Zh1JbHRBUF
Maçın 7. saniyesinde Messi'nin Mbappe'ye yaptığı efsane asist.. pic.twitter.com/Zh1JbHRBUF— Epik Messi Anları (@epikmessianlari) August 21, 2022