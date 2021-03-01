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Lille sahasında Strasbourg'a takıldı

Ligue 1'de Lille'in Strasbourg'u ağırladığı mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı karşılaşmanın son yarım saatinde forma şansı buldu.

Haber Merkezi AA
Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil oldu.
Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Lille, evinde Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Ajorque'nın attığı golle Strasbourg 1-0 önde bitirdi.

Lille, Jose Fonte'nin 86. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil olurken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

  • Bu skorla Lille, puanını 59'a Strasbourg da 30'a yükseltti. Lille en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Lille-Strasbourg maç özetini izlemek için tıklayın



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