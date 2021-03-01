Lille sahasında Strasbourg'a takıldı

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 27. haftasında Lille, evinde Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Ajorque'nın attığı golle Strasbourg 1-0 önde bitirdi.
Lille, Jose Fonte'nin 86. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1
Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.
Lille'de milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 60. dakikada oyuna dahil olurken, Zeki Çelik yedek kulübesinde görev bekledi. Burak Yılmaz ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.
- Bu skorla Lille, puanını 59'a Strasbourg da 30'a yükseltti. Lille en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Lille-Strasbourg maç özetini izlemek için tıklayın