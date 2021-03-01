Lille sahasında Strasbourg'a takıldı

Spor

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci açıklaması: Hangisi oynar?

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrasında karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci beraber oynar mı" sorusuna da yanıt verdi.