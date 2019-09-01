Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı Reims maçında kırmızı kart gördü

Reims mücadelesinde ilk sarı kartını 40. dakikada gören Yusuf Yazıcı, 52. dakikada ikinci sarı kartla oyun dışında kaldı.

Milli futbolcumuz ikinci sarı kartı sonrasında itiraz etmeden sahayı terk etti. Yusuf Yazıcı'nın ilk sarı kartı ise tartışmalara neden oldu.

Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf Yazıcı, yeni takımıyla 3 maça çıkmıştı. Milli futbolcumuz henüz gol yada asist üretemedi.

Yusuf Yazıcı kariyerinde ikinci kez bir lig maçında kırmızı kart görmüş oldu. Milli futbolcu, son olarak 21 Ekim 2017'de Trabzonspor'un Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta kırmızı kart görmüştü.