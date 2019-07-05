Lille’den Yusuf’a 20 milyon

Trabzonspor’da, yeni sezon öncesi transfer hareketliliği yaşanırken, ana gündem maddesi Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür olmaya devam ediyor. Avrupa’nın birçok kulübünü peşinden koşturan iki yıldız oyuncu için, bordo-mavililerin ikna olması gerekiyor. Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Satmayı düşünmüyoruz” açıklamalarına rağmen Fransa’nın Lille Kulübünün, Yusuf Yazıcı ısrarı bitmiyor. Daha önce kapıyı 12 Milyon Euro’dan açan Fransız ekibi, sonrasında 15 Milyon Euro’ya kadar çıkmıştı. Lille kulübü, Yusuf için son olarak ise 20 Milyon Euro teklif etti. Fransız siteleri, Lille’in Yusuf ile senelik 3 Milyon Euro’dan 3+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtti. Aynı habere Trabzonspor’la da 20 Milyon Euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay şeklinde anlaşmaya varıldığı ifade edildi. Ayrıca oyuncunun Avrupa kupalarındaki performansına göre 1.5 milyon Euro bonus da sözleşmeye eklenecek. 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon bordo-mavili formayla 34 maçta görev alırken 4 gol ve 3 asist kaydetti. Trabzonspor yönetiminin teklife henüz cevap vermediği bildirildi.

BORCUMU ÖDEMEK İSTERİM

Hayalleri arasında Avrupa’da futbol oynamak olduğunu ifade eden 22 yaşındaki futbolcu, ancak bu hayalini gerçekleştirmek için Trabzonspor’un da maddi olarak rahatlaması şartını ortaya koymuştu. İçinden çıktığı kulübüne vefa borcu olduğunu ifade eden Yusuf Yazıcı’nın aksi bir anlaşmaya imza atmayacağı ifade ediliyor. Yusuf’un bordo-mavili kulüp ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fırtına testten geçti

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını dün çift antrenmanla sürdürdü. Dün sabah yapılan ilk antrenmanda üç gruba ayrılan oyuncuların bir grubu sağlık kontrolünden geçerken, ikinci grubun vücut kitle analizi ve laktat testinden geçtikleri belirtildi. Son grup oyuncuların ise koşu ve toplu oyun çalışmaları gerçekleştirdi. Ülkelerinin milli takımlarında bulunan Ekuban ile yeni transfer Obi Mikel’in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan, Novak, Amiri ve Toure’nin antrenmanda yer almadıkları, sakatlığı süren Onazi ile Hosseini’nin salonda çalıştı. Antrenmanda kondisyon ağırlıklı çalışan futbolcular, daha sonra dar alanda pas ve şut çalıştı. Bordo-mavili taraftarlar antrenmana büyük ilgi gösterdi.