Lionel Messi hocasından izin istedi: Arjantinli yıldızın 1000. maç planı Dünya futbolunun yaşayan efsanesi Lionel Messi, PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier'den Dünya Kupası'ndan önceki maçta forma giymemek için izin istedi. Arjantinli futbolcunun bu isteğinin perde arkasında ise ilginç bir detay var.

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