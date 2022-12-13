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Lionel Messi tarihi maçta ulaşılması zor rekorlara imza attı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli formayla Dünya Kupası'nda 25 maça çıkarak Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti. Tecrübeli oyuncu mücadelede attığı penaltı golüyle de milli takımın en çok gol atan futbolcusu unvanını elde etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Lionel Messi tarihi maçta ulaşılması zor rekorlara imza attı
Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı'nın en golcü oyuncusu oldu.

Katar'da devam eden FIFA Dünya Kupası'nda bir rekora daha imza atıldı.

Arjantin'in yıldız futbolcusu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile Arjantin arasında oynanan yarı final müsabakasında 25. Dünya Kupası maçına çıktı.

Messi, Alman futbolcu Lothar Matthaus'a ait olan rekoru egale etmiş oldu.

  • Öte yandan mücadelede takımının ilk golüne imza atan Messi, Dünya Kupası'ndaki 11. golünü kaydetti ve kupa tarihinin en golcü Arjantinli oyuncusu olmayı başardı.
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