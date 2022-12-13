Lionel Messi tarihi maçta ulaşılması zor rekorlara imza attı Arjantinli yıldız Lionel Messi, milli formayla Dünya Kupası'nda 25 maça çıkarak Lothar Matthaus'a ait olan Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu egale etti. Tecrübeli oyuncu mücadelede attığı penaltı golüyle de milli takımın en çok gol atan futbolcusu unvanını elde etti.

Abone Ol