Lisansı dün çıkan Burak Kapacak'a transfer teklifi geldi

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17 yaşındaki lise öğrencisi PCR cihazı üretti: Üniversite onay verdi

Kütahya'da lise öğrencisi Recep Görkem Akandere (17), evine kurduğu atölyesinde parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığı, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Başvurusu üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde işlenmiş numuneler üzerinde yapılan karşılaştırmalı testlerde Akandere’nin 2 bin liraya ürettiği PCR cihazının doğru sonuçlar verdiği raporlandı.