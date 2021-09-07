Spor Lisansı dün çıkan Burak Kapacaka transfer teklifi geldi
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Lisansı dün çıkan Burak Kapacak'a transfer teklifi geldi

Altay Kulübü'nün Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Burak Kapacak'ı kiralamak için girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Lisansı dün çıkan Burak Kapacaka transfer teklifi geldi
Sarı-lacivertli kulüple 5 yıllık sözleşmeye imza atmıştı.

Süper Lig ekiplerinden Altay, yarın sona erecek transfer dönemi öncesi Fenerbahçeli genç sol kanat Burak Kapacak'ı gündemine aldı.

İzmir temsilcisi, sarı-lacivertlilerin Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı. Burak konusunda Fenerbahçe'nin kararını bekleyen Altay, olumlu yanıt alması halinde 11'inci takviyesini yapmış olacak.

Anlaşma sağlanması halinde Burak Kapacak, siyah-beyazlıların dış transferde Ceyhun Gülselam'dan sonra el sıkıştığı ikinci yerli futbolcu olacak.

  • Fenerbahçe'de lisansı yeni çıkarılan genç futbolcu, geçen sezon Bursaspor'da 7 gol, 7 asistle oynamıştı.

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Burak Kapacak (@burakkapa7)'in paylaştığı bir gönderi

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