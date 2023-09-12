Hırvat kaleci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Miha Zajc gibi Balkan kökenli oyuncuların olmasının takıma uyum sağlamasını daha kolaylaştıracağını belirterek, "F.Bahçe'de çok iyi karşılandım, burada mükemmel bir ortam var. Taraftarlara ve kulübe teşekkür ediyorum. Takımda Balkan kökenli oyuncular olunca alışmak daha kolay oluyor. Dzeko hemen bir WhatsApp grubu oluşturdu, ben, Dzeko, Tadic ve Zajc'tan oluşuyor" ifadelerini kullandı.