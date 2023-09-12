Hırvatistan Milli Takımı'nda performansıyla göz doldurdu.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle Ankaragücü maçında yedek soyunan Hırvat kaleci Dominik Livakovic, hafta sonunda Antalyaspor maçında eldivenleri giyecek.
Sakatlığını tamamen atlatan ve Hırvatistan Milli Takımı'nın son iki maçında da forma giyen Livakovic, performansıyla göz doldurdu.
Hırvat kaleci, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Miha Zajc gibi Balkan kökenli oyuncuların olmasının takıma uyum sağlamasını daha kolaylaştıracağını belirterek, "F.Bahçe'de çok iyi karşılandım, burada mükemmel bir ortam var. Taraftarlara ve kulübe teşekkür ediyorum. Takımda Balkan kökenli oyuncular olunca alışmak daha kolay oluyor. Dzeko hemen bir WhatsApp grubu oluşturdu, ben, Dzeko, Tadic ve Zajc'tan oluşuyor" ifadelerini kullandı.
Kaleyi Livakovic'e emanet edecek olan teknik direktör İsmail Kartal, orta sahada kırmızı kart cezalısı İsmail Yüksek'in yokluğunda ilk 11'de 3 yerli oyuncu konusundaki planlamasını değiştirdi.
Sakatlığını atlatan Ferdi Kadıoğlu'nun takıma dönmesi tecrübeli teknik adamı 3 yerli konusunda oldukça rahatlattı. Kartal'ın stoperde Serdar Aziz, sol bekte Ferdi Kadıoğlu, orta alanın sağında ise İrfan Can Kahveciye görev vermesi bekleniyor.