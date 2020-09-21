Mane coştu, Liverpool Chelsea'yi devirdi

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Christensen kırmızı kart gördü





Chelsea, Christensen'in 45+1'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla son şampiyon Liverpool karşısında 10 kişi kaldı.

Mane'den iki gol

Konuk ekip Liverpool, Mane'nin 50 ve 54'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kepa'dan büyük hata

Mane'nin attığı ikinci golde Chelsea kalecisi Kepa büyük bir hataya imza attı. Bonservisine 80 milyon euro ödenen 25 yaşındaki file bekçisi, Liverpool maçında yediği gol sonrasında eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Alisson penaltıyı çıkardı

Liverpool kalecisi Alisson, 75. dakikada Jorginho'nun kullandığı penaltıda gol izin vermedi.

Liverpool, 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, Chelsea 3 puanda kaldı.

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