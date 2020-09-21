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Liverpool Chelsea maç özeti ve gollerini izle

Mane coştu, Liverpool Chelsea'yi devirdi

Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool, deplasmanda konuk olduğu Chelsea'yi Mane'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Chelsea-Liverpool maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Mane'nin gol vuruşu

Mane'nin gol vuruşu

Fotoğraf: MATT DUNHAM / Reuters

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Liverpool, Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

Christensen kırmızı kart gördü


Chelsea, Christensen'in 45+1'inci dakikada gördüğü kırmızı kartla son şampiyon Liverpool karşısında 10 kişi kaldı.

Mane'den iki gol

Konuk ekip Liverpool, Mane'nin 50 ve 54'üncü dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Kepa, topu Mane'ye kaptırdı ve gole engele olamadı.
Kepa, topu Mane'ye kaptırdı ve gole engele olamadı.

Kepa'dan büyük hata

Mane'nin attığı ikinci golde Chelsea kalecisi Kepa büyük bir hataya imza attı. Bonservisine 80 milyon euro ödenen 25 yaşındaki file bekçisi, Liverpool maçında yediği gol sonrasında eleştirilerin odak noktası haline geldi.

Alisson penaltıyı çıkardı

Liverpool kalecisi Alisson, 75. dakikada Jorginho'nun kullandığı penaltıda gol izin vermedi.

Alisson penaltıyı böyle kurtardı.
Alisson penaltıyı böyle kurtardı.

  • Liverpool, 2. maçından da galibiyetle ayrılırken, Chelsea 3 puanda kaldı.

Chelsea-Liverpool maç özeti için tıklayın

Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)
Southampton Tottenham maçı tarihe geçti: 4 gol, 4 asist (ÖZET)

Saint Mary's Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 32. dakikada Danny Ings'in golüyle 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Tottenham, 45 2. dakikada Heung-Min Son'ın ağları sarsmasıyla skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.Harry Kane 4 asist 1 gol; Min Son 4 gol İkinci devrede oyunu tamamen kontrolü altına alan Tottenham, 47'nci, 64'üncü ve 73'üncü dakikalarda Son, 82. dakikada Harry Kane'in fileleri havalandırmasıyla 5-1 öne geçti. Southampton'da Danny Ings, 90. dakika penaltıdan attığı golle skoru belirledi ve karşılaşma, Tottenham'ın 5-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sezonki ilk galibiyetini alan Tottenham'ın Güney Koreli oyuncusu Son, attığı 4 golle galibiyette başrolü oynadı.Harry Kane tarihe geçtiTottenham forması giyen Harry Kane, Son'a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.Southampton Tottenham maçı özetiSouthampton Tottenham maçının özetini izlemek için tıklayınız.PSG 9 yıl sonra Marsilya'ya kaybetti: Maçta 5 kırmızı kart çıktı (ÖZET)

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