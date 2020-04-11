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Liverpool efsanesi koronavirüse yakalandı

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Kenny Dalglish teknik direktörlük kariyerinde Liverpool, Blackburn Rovers, Newcastle ve Celtic'te görev almıştı.

Kenny Dalglish teknik direktörlük kariyerinde Liverpool, Blackburn Rovers, Newcastle ve Celtic'te görev almıştı.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Kenny Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

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