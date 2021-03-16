Spor Liverpool kazandı, Ozan Kabak maçın oyuncusu seçildi
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Liverpool kazandı, Ozan Kabak maçın oyuncusu seçildi

İngiltere Premier Lig'de Liverpool'un deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yendiği karşılaşmada, maçın oyuncusu Ozan Kabak seçildi.

Haber Merkezi DHA
Ozan Kabak devre arasında Liverpool'a transfer olmuştu.
Ozan Kabak devre arasında Liverpool'a transfer olmuştu.

İngiltere Premier Lig'de 28. hafta maçında Wolverhampton sahasında Liverpool'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanın sahibi oldu. Liverpool'a galibiyeti getiren golü 45 2’de Diogo Jota kaydetti.

Ozan Kabak maçın oyuncusu seçildi

Liverpool'da forma giyen A Milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı ve başarılı müdahaleleriyle dikkat çekti. Ozan Kabak maçın adamı seçilirken Liverpool kulübü bunu 'BiG Performance' olarak duyurdu.

Hastaneye kaldırıldı

Öte yandan rakibinin dizi suratına gelen ve sakatlık geçiren Wolverhampton'un deneyimli file bekçisi Rui Patricio hastaneye kaldırıldı.

  • Jürgen Klopp'un ekibi bu sonuçla 46 puanla 6. sırada kendine yer buldu. Wolverhampton ise 35 puanla 13. sırada yer aldı.

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