Liverpool transferin son gününde milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katabilir

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Liverpool'un savunmada yaşadığı oyuncu eksikliği sonrasında teknik direktör Jurgen Klopp'un Ozan Kabak'ın transferini istediği ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Ozan Kabak'ın 2.5 milyon pound kiralama, 25 milyon pound satın alma opsiyonu ile Liverpool’a transfer olmak üzere olduğu öğrenilirken Schalke'nin yerel saat 17.00’ye kadar bir oyuncu transfer etmesi halinde milli futbolcunun gidişine izin vereceği belirtildi.

Ozan Kabak, Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a sonrasında ise Schalke 04'e transfer olmuştu.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Premier Lig'in son şampiyonuna imza atmak için Liverpool'da