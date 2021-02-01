Spor Liverpool transferin son gününde milli futbolcu Ozan Kabakı kadrosuna katabilir
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Liverpool transferin son gününde milli futbolcu Ozan Kabak'ı kadrosuna katabilir

Liverpool, savunmada yaşadığı sıkıntıların ardından transferin son gününde kadrosunu milli futbolcu Ozan Kabak ile güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz kulübü, Schalke 04 ile görüşmelere başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ozan Kabak & Luka Modric
Ozan Kabak & Luka Modric

Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Schalke 04'ten Ozan Kabak'ı kadrosuna katmak için uğraşıyor.

İngiliz basınına yansıyan haberlerde Liverpool'un savunmada yaşadığı oyuncu eksikliği sonrasında teknik direktör Jurgen Klopp'un Ozan Kabak'ın transferini istediği ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.

Ozan Kabak'ın 2.5 milyon pound kiralama, 25 milyon pound satın alma opsiyonu ile Liverpool’a transfer olmak üzere olduğu öğrenilirken Schalke'nin yerel saat 17.00’ye kadar bir oyuncu transfer etmesi halinde milli futbolcunun gidişine izin vereceği belirtildi.

Ozan Kabak, Galatasaray'dan sonra Stuttgart'a sonrasında ise Schalke 04'e transfer olmuştu.

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