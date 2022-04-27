Liverpool-Villarreal | Canlı

Avrupa'nın bir numaralı kupasında heyecan devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz devi Liverpool sahasında son Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal'i konuk edecek. İki ekipte de hedef ilk maçta avantajlı bir skor elde etmek. Mücadele dijital yayın platformu EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İlk 11'ler

Liverpool: Alisson, Arnold, Konate, van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Thiago, Diaz, Salah, Mane

Villarreal: Rulli, Foyth, Albiol, Torres, Estupinan, Lo Celso, Parejo, Capoue, Coquelin, Chukwueze, Danjuma