Liverpool'da vaka sayıları artıyor: Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.
İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Liverpool'daki 3. pozitif vaka
Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.
- Aston Villa'ya 7-2 kaybetmişlerdi
- Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa sahasında son şampiyon Liverpool'u bozguna uğrattı. 9 golün olduğu maçta ev sahibi Aston Villa, Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti. Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi. Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.
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