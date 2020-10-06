PREMİER LİG

Liverpool'da vaka sayıları artıyor: Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Liverpool'da vaka sayıları artıyor: Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Liverpool'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor. İngiliz ekibinde Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından Xherdan Shaqiri'nin de koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.

Haber Merkezi AA
Transfermarkt verilerine göre Xherdan Shaqiri'nin güncel bonservis değeri 16 milyon euro.

Transfermarkt verilerine göre Xherdan Shaqiri'nin güncel bonservis değeri 16 milyon euro.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Liverpool'daki 3. pozitif vaka

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.

  • Aston Villa'ya 7-2 kaybetmişlerdi
  • Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa sahasında son şampiyon Liverpool'u bozguna uğrattı. 9 golün olduğu maçta ev sahibi Aston Villa, Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti. Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi. Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.

Premier Lig'de tarihi skor: Aston Villa 7-2 Liverpool
Premier Lig'de tarihi skor: Aston Villa 7-2 Liverpool

İngiltere Premier Lig'in 4. hafta kapanış maçında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2 gibi tarihi bir skorla yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4, 22 ve 39. dakikalarda Ollie Watkins, 35. dakikada John McGinn, 55. dakikada Ross Barkley, 66 ve 75. dakikalarda da Jack Grealish attı. Liverpool'un gollerini ise 33 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi.Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti. Ligde bir maçı eksik Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak ikinci sıraya yükselirken, aynı puandaki Liverpool 5. sırada kaldı.Aston Villa-Liverpool maçının geniş özeti için tıkla


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Fırat Aydınus'un görüntüsü tepki çekti: Lisan...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.