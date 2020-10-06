Liverpool'da vaka sayıları artıyor: Shaqiri'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen İsviçreli futbolcu Xherdan Shaqiri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

İsviçre Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım kampında yer alan 28 yaşındaki oyuncuya rutin kontroller sırasında yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Liverpool'daki 3. pozitif vaka

Karantinaya alınan Shaqiri, Liverpool'da Thiago Alcantara ve Sadio Mane'nin ardından son günlerde koronavirüs testi pozitif çıkan üçüncü futbolcu oldu.

Aston Villa'ya 7-2 kaybetmişlerdi

Premier Lig'in 4. haftasında Aston Villa sahasında son şampiyon Liverpool'u bozguna uğrattı. 9 golün olduğu maçta ev sahibi Aston Villa, Liverpool'u 7-2 mağlup ederek tarihe geçti. Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi. Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti.

Premier Lig'de tarihi skor: Aston Villa 7-2 Liverpool İngiltere Premier Lig'in 4. hafta kapanış maçında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2 gibi tarihi bir skorla yenilerek bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.Villa Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, 4, 22 ve 39. dakikalarda Ollie Watkins, 35. dakikada John McGinn, 55. dakikada Ross Barkley, 66 ve 75. dakikalarda da Jack Grealish attı. Liverpool'un gollerini ise 33 ve 60. dakikalarda Muhammed Salah kaydetti. Liverpool, kalesinde 57 yıl sonra 7 gol birden gördü. Premier Lig'de 15 Nisan 1963'te oynanan müsabakada Tottenham'a 7-2 kabeden Liverpool, aradan geçen 57 yılın ardından aynı skorla Aston Villa'ya yenildi.Ayrıca Liverpool, Premier Lig'de şampiyon olduktan sonraki sezonda 7 gol yiyen ilk takım olarak da tarihe geçti. Ligde bir maçı eksik Aston Villa, puanını 9'a çıkartarak ikinci sıraya yükselirken, aynı puandaki Liverpool 5. sırada kaldı.Aston Villa-Liverpool maçının geniş özeti için tıkla



