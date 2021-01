Liverpool'dan Merih Demiral için 45 milyon sterlinlik teklif

İngiltere Premier Lig’de maç fazlasıyla lider durumda bulunan Liverpool’un 22 yaşındaki milli futbolcu Merih Demiral’ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

İddialara göre Liverpool başarılı savunmacı için 45 milyon sterlinlik bir teklifle Juventus’un kapısını çalacak. İtalyanların ise Merih için gelecek tekliflere sıcak bakmadığı ve futbolcunun takımda kalmasından yana olduğu ifade ediliyor.

Merih Demiral, bu sezon Juventus formasıyla 3’ü Şampiyonlar Ligi, 6’sı Serie A olmak üzere toplam 9 resmi maçta sahaya çıktı.

Juventus Merih Demiral'a gelen rekor teklifi reddetti Milli yıldızımız Merih Demiral'a İngilizler talip. Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, milli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Fakat Juventus, Merih Demiral'ı kaybetmek istemiyor.Sezona yedek başlayan ardından ilk 11'de süre almaya başlayan 22 yaşındaki oyuncu, Roma karşılaşmasında talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sahalardan uzun süre ayrı kalmıştı. Sakatlığını atlatan Merih Demiral, Juventus'un ligde oynadığı son karşılaşmalarda yeniden kadroya girmeye başladı. Rekor teklif reddedildiİtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Juventus, 22 yaşındaki oyuncu için yapılan 30 milyon euro artı bonuslar kapsamındaki bir teklifi reddetti. Bu teklif Ardan Turan'dan sonra bir Türk oyuncuya verilen en yüksek bonservis değeri. Daha önce Arda Turan 2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. İtalyanlar teklifi kabul ederlerse, ilk defa bir Türk savunma oyuncusuna bu kadar yüksek bir bonservis bedeli ödenmiş olacak.#Leicester and #Wolverhampton are interested in Merih #Demiral, but #Juventus don’t want to sell the turkish centre-back. Juve have rejected a bid of €30M + add-ons. #transfers #LCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2020 Brandon Rodgers'ten övgü dolu sözlerMilli takımdan partneri Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Menajer Brandon Rodgers, geçtiğimiz ara transfer döneminde Merih Demiral için, "Söylenecek çok bir şey yok. Sadece onun çok iyi bir savunmacı, çok iyi bir futbolcu olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.Serie A'da lider Juventus, Lazio engelini kayıpsız aştı (ÖZET)Merih Demiral 7 ay sonra antrenmanlara katıldıSakatlığını atlatan #MerihDemiral, antrenmanlara başladı 💪🇹🇷 pic.twitter.com/E0eEUm4nGP— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) July 1, 2020 Video: Merih attı Juventus kazandı