AVRUPA LİGLERİ

Louis van Gaal'den flaş çıkış: 25 maçta şampiyon ilan edilmez

Hollandalı teknik adam Louis van Gaal, liglerin tescil edilme taleplerine tepki göstererek, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı" dedi.

Haber Merkezi AA
Hollandalı teknik adam kariyerinde Ajax ve AZ Alkmaar'ı çalıştırmıştı.

Hollandalı teknik adam kariyerinde Ajax ve AZ Alkmaar'ı çalıştırmıştı.

Hollanda basınına açıklamada bulunan Van Gaal, "Futbolda maçlar sahada kazanılır, bazı kulüpler koronavirüsü kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

Ajax'ın liglerin tescil edilmesini istemesi üzerine konuşan 68 yaşındaki teknik adam, "Oynanan 25 maç Ajax'ı şampiyon yapmaz. AZ Alkmaar ile aynı puandalar ve sezonun daha sadece üçte ikisi oynandı. Bunun hiç mi önemi yok? Mantıksız" şeklinde konuştu.

  • Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) lideri Ajax, 25. haftada 56 puan toplarken averajla AZ Alkmaar'ın önünde yer alıyor.

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