Lucas Torreira'nın sakatlığına dair üzen haber

Hatırlanacağı üzere teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında 'umarız bir sorun yoktur' ifadesini kullanarak Torreira'nın durumunu ortaya koymuştu. Alınan bilgilere göre oyuncunun daha ciddi bir sakatlığın sınırından döndüğü belirtildi. Torreira'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme turundaki ilk maçta forma giymesinin zor olduğu ancak ikinci maçta sahada olmasının beklendiği ifade edildi.