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Spor

Lucas Torreira'nın sakatlığına dair üzen haber

Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı maçta sakatlanan Lucas Torreira'nın Ağustos ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

21:00 . 6/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Lucas Torreira - Galatasaray

Lucas Torreira - Galatasaray

Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı maçın ilk yarısında ayağına darbe alan Lucas Torreira, ikinci yarıda forma giymemişti. Bugün MR'ı çekilen oyuncunun Ağustos ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun tedavisinin başladığı aktarıldı.

Hatırlanacağı üzere teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında 'umarız bir sorun yoktur' ifadesini kullanarak Torreira'nın durumunu ortaya koymuştu. Alınan bilgilere göre oyuncunun daha ciddi bir sakatlığın sınırından döndüğü belirtildi. Torreira'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme turundaki ilk maçta forma giymesinin zor olduğu ancak ikinci maçta sahada olmasının beklendiği ifade edildi.


#Galatasaray
#Lucas Torreira
#Şampiyonlar Ligi
11 dakika önce
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