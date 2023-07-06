Lucas Torreira'nın sakatlığına dair üzen haber

Lucas Torreira - Galatasaray
Galatasaray'ın Hull City ile oynadığı maçın ilk yarısında ayağına darbe alan Lucas Torreira, ikinci yarıda forma giymemişti. Bugün MR'ı çekilen oyuncunun Ağustos ayına kadar sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Uruguaylı orta saha oyuncusunun tedavisinin başladığı aktarıldı.
Hatırlanacağı üzere teknik direktör Okan Buruk, maçtan sonra yaptığı basın toplantısında 'umarız bir sorun yoktur' ifadesini kullanarak Torreira'nın durumunu ortaya koymuştu. Alınan bilgilere göre oyuncunun daha ciddi bir sakatlığın sınırından döndüğü belirtildi. Torreira'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi eleme turundaki ilk maçta forma giymesinin zor olduğu ancak ikinci maçta sahada olmasının beklendiği ifade edildi.