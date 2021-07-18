Spor Lucescudan Beşiktaşa Bu transfer gerçekleşirse geldiğinde büyük başarılara imza atar
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Lucescu'dan Beşiktaş'a: Bu transfer gerçekleşirse geldiğinde büyük başarılara imza atar

Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik direktör Mircea Lucescu dev takımların gündeminde olan Alex Texeira ile ilgili çarpıcı mesajlar verdi.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Lucescudan Beşiktaşa: Bu transfer gerçekleşirse geldiğinde büyük başarılara imza atar
Mircea Lucescu, kariyerinin son döneminde Dinamo Kiev'in başına geçmiş ve takımını şampiyonluğa taşımıştı.

Shaktar Donetsk döneminde teknik direktörlüğünü yaptığı Alex Texeira ile ilgili açıklamalarda bulunan Mircea Lucescu, eski oyuncusunun Beşiktaş'a transfer olması halinde büyük başarılara imza atacağını söyledi.

Alex Texeira için Hürriyet'e konuşan Rumen teknik adam şu ifadeleri kullandı;

  • "2009 yılındaki U20 Dünya Kupası'ndan bu yana takip ettiğim bir oyuncu. En büyük özelliği ofansif orta saha oynaması. Kanatları ve ortadan dikine rakip kaleye pozisyon oluşturması. Hem sağ hem de sol kanatta görev alabilecek özellikleri var. Sert ve kalecilerin dengesini bozan şutlar kullanıyor. Attığı her şutu takım arkadaşlarınca takip edilmeli. Sergen, kendisi gibi teknik ve yıldız oyuncuların dilinden anlar. Alex Teixeira, Sergen’in istediklerini yaparsa büyük başarılara imza atar.

Lucescu, Shakhtar Donetsk kariyerinde toplamda 21 kupa kazanmayı başarırken, bunların 12’si Alex Teixeira’nın takımda görev yaptığı 6 yılda geldi. Rumen teknik adamın 2010’da 6 milyon Euro’ya transfer ettiği Sambacı 6 yıl sonra 50 milyon Euro bonservisle Çin’in Jiangsu takımını satılmıştı.


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