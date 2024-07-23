Lugano - Fenerbahçe | Canlı skor - Canlı sonuç

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler sahadan galip gelerek rövanş maçı öncesi avantaj sağlamak istiyor.
Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Karşılaşma D-Smart ekranlarından naklen yayınlanacak. Portekizli hakem Martins düdük çalacak.
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 271. mücadelesine çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında oynadığı 270 müsabakada 107 galibiyet, 55 beraberlik ve 108 mağlubiyet yaşadı.
LUGANO - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
Lugano: Saipi, Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzuela, Belhaj Mahmoud, Doumbia, Cimignani, Bislimi, Bottani, Aliseda.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Krunic, Fred, Tadic, Szymanski, Kent, Dzeko.