SÜPER LİG

Lugano kılık değiştirerek derbiyi izledi

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini, sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Diego Lugano'nun kılık değiştirerek taraftarların arasında izlediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lugano 5 sezon Fenerbahçe'de forma giydi.

Lugano 5 sezon Fenerbahçe'de forma giydi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Mücadele sonrasındaysa ilginç bir olay ortaya çıktı.

2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen ve unutulmaz isimler arasında giren Uruguaylı Diego Lugano, kılık değiştirerek Kadıköy'e gitti ve derbiyi sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte izledi.
  • Şu anda Brezilya ekibi Sao Paulo'da sportif direktör olarak görev yapan Lugano, bu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bu eşsiz bir duygu" ifadelerini kullandı.

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