Lugano kılık değiştirerek derbiyi izledi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasındaki derbi maçta Kadıköy'de Galatasaray'a 3-1 yenilerek şampiyonluk şansını oldukça zora soktu. Mücadele sonrasındaysa ilginç bir olay ortaya çıktı.2006-2011 yılları arasında Fenerbahçe'de 5 sezon forma giyen ve unutulmaz isimler arasında giren Uruguaylı Diego Lugano, kılık değiştirerek Kadıköy'e gitti ve derbiyi sarı-lacivertli taraftarlarla birlikte izledi.
- Şu anda Brezilya ekibi Sao Paulo'da sportif direktör olarak görev yapan Lugano, bu görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı ve "Bu eşsiz bir duygu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarların arasında izledi. pic.twitter.com/KAkp0M9IYE
Fenerbahçe'nin Uruguaylı eski futbolcusu Diego Lugano, Fenerbahçe - Galatasaray derbisini kılık değiştirerek taraftarların arasında izledi. pic.twitter.com/KAkp0M9IYE— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 24, 2020
Yorum