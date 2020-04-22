SERİE A

Lukaku'dan koronavirüs iddiası: Aralıkta 23 oyuncu hastaydı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, ülkede henüz yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edilmediği geçen aralık ayında takımdaki 23 oyuncunun hastalık belirtisi gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Lukaku bu sezon 35 maçta 23 gol ve 5 asistle oynadı.

Lukaku bu sezon 35 maçta 23 gol ve 5 asistle oynadı.

Fotoğraf: POOL

Belçikalı forvet, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23'ü hastaydı. Şaka yapmıyorum" ifadelerini kullandı. Takımdaki hemen herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, "Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da futbol tartışması: 7 kulüp istemiyor
İtalya'da futbol tartışması: 7 kulüp istemiyor

İtalya'da Serie A yönetimi maçları yeniden başlatma konusunda planlar yapsa da bazı takımlar buna karşı çıkıyor. Ekonomik olarak büyük bir zararın içine giren futbol kulüplerinin bazıları buna rağmen sahaya çıkmaktan yana değil.Ülkedeki köklü kulüpler yeniden sahaya çıkmaktan yana tavır koyarken orta sırada yer alan ve düşmeme mücadelesi veren ekipler bu sezon sahaya çıkmaktan yana fikir belirtmiyor.İşte Serie A'nın bu sezon tekrar başlamasını istemeyen takımlar;* Torino* Sampdoria* Bologna* Parma* SPAL* Brescia* UdineseGaleri: FIFA'dan yapılacak transferler için radikal karar

Serie A'da 26 Ocak'ta oynadıkları Cagliari maçını hatırlatan Interli yıldız, "Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı" yorumunu yaptı.

  • Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da 31 Ocak'ta Çinli turistlerde virüs tespit edilmiş, ilk yerleşik vaka ise 21 Şubat'ta görülmüştü.


Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Podolski futbolculuğunun yanı sıra Türkiye'de...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.