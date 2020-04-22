Lukaku'dan koronavirüs iddiası: Aralıkta 23 oyuncu hastaydı

Belçikalı forvet, Instagram canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Aralıkta bir hafta aramız vardı ve döndüğümüzde 25 oyuncudan 23'ü hastaydı. Şaka yapmıyorum" ifadelerini kullandı. Takımdaki hemen herkesin öksürdüğünü ve ateşi olduğunu belirten Lukaku, "Benim de vücudum normalden fazla ısınıyordu. Yıllardır böyle bir ateş yüksekliği yaşamamıştım. O dönem Kovid-19 testi yapılmadığı için gerçeği asla bilemeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İtalya'da futbol tartışması: 7 kulüp istemiyor İtalya'da Serie A yönetimi maçları yeniden başlatma konusunda planlar yapsa da bazı takımlar buna karşı çıkıyor. Ekonomik olarak büyük bir zararın içine giren futbol kulüplerinin bazıları buna rağmen sahaya çıkmaktan yana değil.Ülkedeki köklü kulüpler yeniden sahaya çıkmaktan yana tavır koyarken orta sırada yer alan ve düşmeme mücadelesi veren ekipler bu sezon sahaya çıkmaktan yana fikir belirtmiyor.İşte Serie A'nın bu sezon tekrar başlamasını istemeyen takımlar;* Torino* Sampdoria* Bologna* Parma* SPAL* Brescia* UdineseGaleri: FIFA'dan yapılacak transferler için radikal karar

Serie A'da 26 Ocak'ta oynadıkları Cagliari maçını hatırlatan Interli yıldız, "Defans oyuncumuz Milan Skriniar maça devam edemedi ve sahayı terk etmek zorunda kaldı. Neredeyse bayılacaktı" yorumunu yaptı.

Koronavirüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da 31 Ocak'ta Çinli turistlerde virüs tespit edilmiş, ilk yerleşik vaka ise 21 Şubat'ta görülmüştü.

📌Hollanda Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun sona erdirilmesi için kulüplerle görüşüleceğini duyurdu.



❌Hollanda Başbakanı Mark Rutte, spor karşılaşmaları dahil büyük etkinliklerin 1 Eylül'e kadar yasaklandığını açıklamıştı.https://t.co/wpuWulD6UI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 22, 2020



