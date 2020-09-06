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Luyindama garsona verdiği bahşişle şaşkına çevirdi

Galatasaraylı yıldız futbolcu Christian Luyindama'nın gittiği bir restoranda garsona bıraktığı iddia edilen bahşiş miktarı, sosyal medyada gündem oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luyindama, sarı-kırmızılı takımda yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanıyor.

Luyindama, sarı-kırmızılı takımda yıllık 1 milyon 50 bin euro kazanıyor.

Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu.

Twitter'da sarı-kırmızılı bazı taraftar hesaplarından paylaşılan görüntüde, 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana 20 Hint rupisi yani 2 Türk Lirası bıraktığı belirtildi.

"Başta çok sevindim ama..."

Söz konusu paylaşımlarda garsonun ağzından, "Başta sevindim çok para ediyordur diye ama 2 TL ediyormuş" ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine sosyal medyada Luyindama için 'pinti' yorumları yapıldı.

Galatasaray'da Luyindama krizi: Maçın 11'inden çıkarıldı
Galatasaray'da Luyindama krizi: Maçın 11'inden çıkarıldı

Sarı-kırmızılı takımın savunma oyuncusu Christian Luyindama, Hatayspor ile oynanacak hazırlık maçı öncesi krize neden oldu. 26 yaşındaki futbolcunun mücadele öncesi zamanında stadyumda bulunmaması gerekçesiyle 11'den çıkarıldığı açıklandı.Öte yandan altyapıdan bir futbolcunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, Mbaye Diagne'nin ise sakatlık nedeniyle maçın kadrosunda yer almadığı ifade edildi.Bilgilendirme 👇 pic.twitter.com/ggJW1c6hBE&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 3, 2020 Galatasaray özel maçta Ümraniyespor'u mağlup etti (ÖZET)

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