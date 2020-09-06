Luyindama garsona verdiği bahşişle şaşkına çevirdi

Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu.

Twitter'da sarı-kırmızılı bazı taraftar hesaplarından paylaşılan görüntüde, 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana 20 Hint rupisi yani 2 Türk Lirası bıraktığı belirtildi.

"Başta çok sevindim ama..."

Söz konusu paylaşımlarda garsonun ağzından, "Başta sevindim çok para ediyordur diye ama 2 TL ediyormuş" ifadelerine yer verildi.

Bunun üzerine sosyal medyada Luyindama için 'pinti' yorumları yapıldı.