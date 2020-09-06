Luyindama garsona verdiği bahşişle şaşkına çevirdi
Galatasaraylı yıldız futbolcu Christian Luyindama'nın gittiği bir restoranda garsona bıraktığı iddia edilen bahşiş miktarı, sosyal medyada gündem oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Demokratik Kongolu futbolcu Luyindama, yemek yediği bir restoranda garsona bıraktığı bahşişle gündem oldu.
Twitter'da sarı-kırmızılı bazı taraftar hesaplarından paylaşılan görüntüde, 26 yaşındaki futbolcunun mekan çıkışı garsonla çektiği fotoğrafa yer verilirken, çalışana 20 Hint rupisi yani 2 Türk Lirası bıraktığı belirtildi.
"Başta çok sevindim ama..."
Söz konusu paylaşımlarda garsonun ağzından, "Başta sevindim çok para ediyordur diye ama 2 TL ediyormuş" ifadelerine yer verildi.
Bunun üzerine sosyal medyada Luyindama için 'pinti' yorumları yapıldı.
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