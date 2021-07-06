Lyon Türk oyuncu Cenk Özkaçar'ı kiraladı

Teknoloji

Apple Watch sağlık takibi özelliğiyle hayat kurtardı

Akıllı saat ya da bileklikler özellikle sağlık takibi sistemleriyle ön plana çıkıyor. Son olarak ABD'de yaşayan bir kadın Apple Watch üzerinden kalp ritmini ölçerek durumu eşine bildirdi ve acilen hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan kadının olası bir ikinci kriz öncesinde Apple Watch üzerinden ritim bozukluğunu tespit edilip önlem alınmış oldu.