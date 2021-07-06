Spor Lyon Türk oyuncu Cenk Özkaçarı kiraladı
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Lyon Türk oyuncu Cenk Özkaçar'ı kiraladı

Altay'ın 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle Olimpik Lyon'a sattığı Cenk Özkaçar, Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'e kiralandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lyon Türk oyuncu Cenk Özkaçarı kiraladı
Cenk'in sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Olimpik Lyon forması giyen Cenk Özkaçar'ın yeni takımı belli oldu. Fransız ekibi 20 yaşındaki genç stoperi Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'e kiraladı.

Lyon'dan yapılan açıklamada, "Olimpik Lyon, Türkiye U21 milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ı Belçika kulübü Leuven'e 30 Haziran 2022'ye kadar satın alma opsiyonu olmaksızın kiraladı" ifadelerini kullandı.

18 Ağustos 2020 tarihinde Altay'dan, Olimpik Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle satılan Cenk Özkaçar, 3 maçta Fransız ekibinin formasını giydi.

Abone Ol Google News
Üç bin atık malzemeyi birleştirdi

Üç bin atık
malzemeyi birleştirdi

​Tam 2 yılda yaptı: 50 bin lira değer biçti.
Vatandaş barikat kurdu

Vatandaş barikat kurdu

​Bursa'da sel suları önüne kattığı her şeyi sürükledi.
Kırgızistan FETÖcü Orhan İnandı için Türkiyeye nota verdi

​Başkan transferi resmen duyurdu.

"Güven ve inancı için minnet ve şükran duyuyorum. Allah razı olsun."

Bu acıya yürek dayanmaz

Bu acıya yürek dayanmaz

Vefat eden 8,5 aylık hamile Esra ile yeğeni Taha toprağa verildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.