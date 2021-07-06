Lyon Türk oyuncu Cenk Özkaçar'ı kiraladı

Olimpik Lyon forması giyen Cenk Özkaçar'ın yeni takımı belli oldu. Fransız ekibi 20 yaşındaki genç stoperi Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'e kiraladı.
Lyon'dan yapılan açıklamada, "Olimpik Lyon, Türkiye U21 milli savunma oyuncusu Cenk Özkaçar'ı Belçika kulübü Leuven'e 30 Haziran 2022'ye kadar satın alma opsiyonu olmaksızın kiraladı" ifadelerini kullandı.
18 Ağustos 2020 tarihinde Altay'dan, Olimpik Lyon'a 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle satılan Cenk Özkaçar, 3 maçta Fransız ekibinin formasını giydi.
Fransa Kupası çeyrek final maçında, Lyon ile Monaco karşısında son 10 dakika forma şansı bulan Cenk Özkaçar, mutluluğunu paylaştı👇 https://t.co/fJl0ijqNiq
Fransa Kupası çeyrek final maçında, Lyon ile Monaco karşısında son 10 dakika forma şansı bulan Cenk Özkaçar, mutluluğunu paylaştı👇 https://t.co/fJl0ijqNiq— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) April 22, 2021