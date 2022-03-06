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Maç öncesi yoğunluk yaşandı

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar bu maça yoğun ilgi gösterdi. Maçın başlamasına kısa süre kala güvenlik noktalarındaki yoğunluk ezilme tehlikesi yarattı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Maç öncesi yoğunluk yaşandı
Taraftarlar maça yoğun ilgi gösterdi

Süper Lig'in 28. haftası önemli bir maça sahne oluyor. Ligde zirvede tek başına yer alan Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Avrupa'dan ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Fenerbahçe için hedef ligi ikinci sırada tamamlamak ve seneye Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynamak. Sarı-lacivertliler Trabzonspor'u yenerek hem üç puan almak hem de üst sıralar için önemli bir engeli aşmak istiyor.

Bu önemli mücadele öncesi taraftarların maça olan yoğun ilgisi dikkat çekti. Maçın başlamasına kısa süre kala güvenlik noktalarındaki yoğunluk ezilme tehlikesi yarattı.

Tribünden fotoğraflar:
Trabzonspor deplasmanda önde

Trabzonspor deplasmanda önde

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