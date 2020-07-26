Maç sonu flaş itiraf: Süper Lig oynansın diye koronavirüs vakasını açıklamadık

Kayserispor sahasında ağırladığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup olarak TFF 1. Lig’e düştü. Maçın ardından konuşan Kayserispor Basın Sözcüsü, Mustafa Tokgöz, “Kayserispor çok zor günlerden bugüne kadar ümitlerini taşımıştır. Düşme veya Süper Lig’de kalma mücadelesi versek de önemli olan bugün burada bu maçın nasıl oynandığı ve nasıl yönetildiğidir. Bugüne kadar hakemler hakkında tek bir kelime bile konuşmadık. Gün geldi sportif ekibimizde, gün geldi idari ekibimizde koronavirüs tespit edildi, ligi sabote etmemek adına, endişe vermemek adına hiçbir şey açıklamadık. Sırf Süper Lig oynansın diye. Bugün çok güzel bir karşılaşma oldu. Oyuncularımı ve teknik ekibimi cani gönülden tebrik ediyorum. Ancak, maalesef ünü Avrupa’ya taşınmış, Avrupa’da en büyük maçları yönetebilen büyük hoca Cüneyt Çakır bugün maçı katletmiştir. Bir kere dahi VAR’a gitmemiştir, ne penaltı pozisyonumuzu vermiştir ne de topun çizgiden çıkıp çıkmadığını kontrol etmemiştir. Kayserispor 1.5 milyon nüfuslu bir şehrin futbol kulübüdür. Bugün bu sonucu sadece hocaya yüklemiyoruz” şeklinde konuştu.

Kayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi içerisinde olan Kayserispor'un Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında kritik bir pozisyon yaşandı. Pedro Henrique'nin yakaladığı pozisyonda iki kritik kurtarış yapan Uğurcan Çakır kalesinde devleşti. Ancak ev sahibi ekibin futbolcuları, milli kalecinin ikinci kurtarışının çizgi içerisinden olduğunu öne sürdü.VAR'dan incelenen pozisyonda gol kararı çıkmadı. Sosyal medyayı ikiye bölen pozisyonda 'neden gol çizgisi teknolojisi uygulan mıyor?' soruları soruldu.Bilindiği üzere Türkiye Süper Ligi'nde gol çizgisi teknolojisi maçlarda kullanılmıyor. Bu tip pozisyonlar VAR'daki görüntülerle inceleniyor.

Berna Gözbaşı: Hakem şiddetine de 'dur' demek lazım

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise "Hakem hataları yüzünden kaç puan kaybettik artık hesaplayamıyoruz. Şiddete 'dur' de projesi yapıyoruz. Hakem şiddetine de 'dur' demek lazım. Kıl payı düşen bir takımın kaderiyle bu kadar oynanmaz. El var görmüyor, golü vermiyor, penaltı çalamıyor. Anlamak mümkün değil. Herkesi yendik, her zorluğu yendik ama biz bugün Trabzon'a yenilmedik hakeme yenildik" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor kazandı Kayserispor küme düştü Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Mücadeyi bordo-mavili ekip 2-1 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Novak ve 90+6. dakika Sörloth kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan Henrique attı.Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 65'e yükseltirken, Kayserispor 32 puanla küme düştü.Süper Lig'de küme düşen takımlar belli olduEddie Newton ilk maçına çıktıSüper Lig'in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor'da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11'inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.Kayserispor'da 2 değişiklikHes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Süper Lig'in 33. haftasında 1-0 mağlup oldukları Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Rienstra ve Aksel Aktaş'ın yerine Zoran Kvrzic ile Diego Angelo forma giydi.İlk 11'lerKayserispor: Lung, Kvrzic, Sapunaru, Diego, Yasir, Campanharo, Hasan Hüseyin, Djedje, Henrique, Enver Cenk Şahin, KravetsTrabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, SörlothKayserispor-Trabzonspor maçında tartışılan an: Gol çizgisi teknolojisi arandı







