Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Türkiye, Macaristan maçına liderlik için çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Macaristan’ı yenip, grubun diğer maçında Sırbistan’ın da Rusya’yı mağlup etmesi takdirde lider tamamlayacak. Macaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Haber MerkeziYeni Şafak
UEFA Uluslar B Ligi son maçımızda deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağız. Milli takımın, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor.
Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları bulunan Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almıyor. Kart cezası sona eren Burak Yılmaz ise forma giyebilecek.
Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. İki takım arasında Puskas Arena’da saat 22.45”de başlayacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşma TRT1’den yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, aynı saatte Rusya’yı konuk edecek.
Şenol Güneş: Buraya kazanmak için geldik
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" dedi.
Türkiye ile Macaristan 14. randevuda
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.
Resmi maçlarda Türkiye üstünlüğü
Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Rövanşı kazandık
1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.
Farklı galip geldik
2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.
Macaristan'a kaybettik
2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.
Sahamızda tek golle yenildik
İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.
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