Türkiye, Macaristan maçına liderlik için çıkıyor

UEFA Uluslar B Ligi son maçımızda deplasmanda Macaristan ile karşılaşacağız. Milli takımın, Macaristan’ı mağlup etmesi ve Rusya’nın da Sırbistan deplasmanında puan kaybetmesiyle grubu lider bitirme ve UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme şansı bulunuyor.

Ay-yıldızlı ekipte kart cezalısı Cengiz Ünder ile sakatlıkları bulunan Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Efecan Karaca bu mücadelede forma giyemeyecek. Milli takımda, teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, Macaristan maçında kadroda yer almıyor. Kart cezası sona eren Burak Yılmaz ise forma giyebilecek.

Macaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup 6. ve son maçında bugün deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. İki takım arasında Puskas Arena’da saat 22.45”de başlayacak maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Karşılaşma TRT1’den yayınlanacak. Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, aynı saatte Rusya’yı konuk edecek.

Juventus'a Merih Demiral'dan sonra bir Türk daha: Hakan Çalhanoğlu İtalya'da gösterdiği başarılı performansla adından sıkça söz ettiren Hakan Çalhanoğlu'nun, Milan ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Her ne kadar İtalyanlar, milli yıldızla sözleşme uzatmak istese de henüz anlaşma sağlanabilmiş değil.6.5 milyon euro maaş istemiştiDaha önce Tuttosport'ta yer alan haberine göre; Hakan'ın menajeri Gordon Stipic, milli yıldızın maşının hemen hemen 3 katına yakın artmasını istedi. Şu anda Milan'dan 2.5 milyon euro kazanan Hakan için Stipic, 6.5 milyon euro istedi. Haberde bu rakamın Milan'ı oldukça zorlayacağı kaydedilirken, Zlatan Ibrahimovic ve Gianluigi Donnarumma gibi isimlerin de bu civarda maaş aldıkları ifade edildi. Ayrıca menajer Stipic'in özellikle yüksek maaş istediği ve görüşmeler sonucunda 5 milyon euro civarında bir rakama 'tamam' diyeceği kaydedildi.Hakan Çalhanoğlu-Milan görüşmeleri basına sızdı: İşte dudak uçuklatan maaş teklifi Milan'ın son teklifi 3.5 milyon euroİtalyan basınında yer alan diğer haberlerde Milan'ın yıldız oyuncuyu elinden kaçırmamak için 3 yıllık sözleşme ve 3.5 euro maaş teklif ettiği iddia edilirken, Hakan Çalhanoğlu cephesinin bu teklifi reddettiği kaydedildi.Juventus Hakan Çalhanoğlu'nu istiyorHakan Çalhanoğlu'nun sezon sonunda boşa çıkacak olması, Juventus'un iştahını kabartmış durumda. Kadrosunda Merih Demiral'ı da bulunduran İtalyanlar, Çalhanoğlu'nu da transfer etmek istiyor.Hakan Çalhanoğlu'na açık çekTuttosport'un haberine göre Juventus, 26 yaşındaki oyuncuya adeta açık çek verdi. Milli yıldızın istediği maaşı ödeyebileceklerini menajer Gordon Stipic'e ileten Juventuslu yetkililer, henüz net bir cevap almadı. Hakan Çalhanoğlu'nun 1 Ocak'tan itibaren istediği takımla anlaşma sağlama hakkı bulunuyor. Bu sezon 11 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan Hakan Çalhanoğlu'nu, sadece Juventus ve Milan değil, İngiliz ve İspanyol kulüpleri de yakından takip ediyor.Milan Hakan Çalhanoğlu için kararını verdi: Yeni sözleşme yoldaHakan Çalhanoğlu 'Galatasaray'a transfer olacak mısın?' sorusuna cevap verdiGaleri: Seria A'da yıldız oyuncuların maaşları açıklandı: Milli oyuncular ne kadar kazanıyor?

Şenol Güneş: Buraya kazanmak için geldik

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya kazanmak için geldik. Rakibimiz için de bizim için de galibiyet şart. Ama biz önde olmak, en azından rövanşı almak istiyoruz" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti. Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

Resmi maçlarda Türkiye üstünlüğü

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 7 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyeti de resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 2 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 1 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Rövanşı kazandık

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

Farklı galip geldik

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

Macaristan'a kaybettik

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

Sahamızda tek golle yenildik

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

Milli takımda 4 futbolcu kadrodan çıkarıldı A Milli Futbol Takımı’nda Uluslar Ligi’nde deplasmanda oynanacak Macaristan maçı öncesinde Mehmet Zeki Çelik, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Çağlar Söyüncü kadrodan çıkarıldı.Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Zeki Çelik ve Çağlar Söyüncü, Rusya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Cengiz Ünder ile teknik direktör Şenol Güneş tarafından izin verilen Enes Ünal, 23 kişilik Macaristan maçı kadrosunda yer almayacak.BİLGİLENDİRME | UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’taki son maçında 18 Kasım’da deplasmanda Macaristan’la karşılaşacak olan A Millî Takımımızın 23 kişilik maç kadrosunda, Zeki, Cengiz, Enes ve Çağlar yer almayacaklar.— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) November 16, 2020 Şenol Güneş: Oyuncularımı kazanma isteklerinden dolayı tebrik ediyorumA Millilerimiz 1-0'dan geri dönerek Rusya'yı 3-2 yendi