Macaristan Teknik Direktör Marco Rossi koronavirüse yakalandı

2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3'üncü Grup'ta Türkiye'nin rakiplerinden olan Macaristan Milli Takımı'nda teknik direktör Marco Rossi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

56 yaşındaki İtalyan teknik adamın, Macaristan Futbol Federasyonu'nun Telki kasabasındaki tesislerinde oyuncu ve diğer personelden izole biçimde kampa devam ettiği öğrenildi.

18 Kasım'da maçımız var

Rusya'nın 8 puanla lider olduğu grupta 7 puanla ikinci durumdaki Macaristan 15 Kasım Pazar günü Sırbistan ile 18 Kasım Çarşamba günü de Türkiye ile evinde karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı’nın rakibi Hırvatistan A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi öncesinde Hırvatistan ile özel maçta karşılaşacak. Milliler bugüne kadar Hırvatistan ile 9 kez mücadele etti. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 1 galibiyet elde ederken, 3 kez de mağlup oldu. 5 karşılaşmada ise berabere kaldı. 2008 Avrupa Şampiyonası çeyrek final mücadelesinde normal süresi 0-0, uzatmaların da 1-1 sona ermesinin ardından milliler penaltı atışlarıyla üst tura çıkmıştı. Milliler, Hırvatistan ağlarına 6 gol gönderirken, kalesinde ise 10 gol gördü.Türkiye-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?A Milli Futbol Takımımız, özel maçta bugün sahasında Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta oynanacak mücadele saat 20.45’te başlayacak ve TRT Spor’dan naklen yayımlanacak. Maçı Slovenya Futbol Federasyonundan Slavko Vincic yönetecek.Şenol Güneş Hırvatistan maçında oynatmayacağı ismi açıkladıUluslar Ligi'nde rakibimiz Rusya ve Macaristan: Milli maç ne zaman?Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçının ardından UEFA Uluslar Ligi’nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul’da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya gelecek.A Milli Takım’ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe)Savunma: Mehmet Zeki Çelik (Lille), Mert Müldür (Sassuolo), Kaan Ayhan (Sassuolo), Nazım Sangare (Fenerbahçe), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Mert Çetin (Hellas Verona), Merih Demiral (Juventus), Caner Erkin (Fenerbahçe), Ozan Kabak (Schalke 04), Ömer Bayram (Galatasaray)Orta saha: Yusuf Yazıcı (Lille), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Cengiz Ünder (Leicester City), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Efecan Karacan (Aytemiz Alanyaspor), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Okay Yokuşlu (Celta Vigo), Orkun Kökçü (FeyenoordForvet: Burak Yılmaz (Lille), Cenk Tosun (Everton), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf)A Milli Takım'da değişiklik: Altay Bayındır kadroya alındıŞenol Güneş'ten Arda Turan'a yeşil ışık