Macaristan-Türkiye (CANLI)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

Macaristan'ın 11'i;

Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic

Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.



