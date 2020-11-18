MİLLİ TAKIM

Macaristan-Türkiye (CANLI)

A Milli Takımımız Uluslar Ligi son maçında Macaristan ile karşılaşıyor. Ay-Yıldızlıların mücadelesini haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Macaristan-Türkiye

Macaristan-Türkiye

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

  • Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.

Macaristan'ın 11'i;

  • Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
Türkiye'nin 11'i;
  • Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.


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