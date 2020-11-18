Macaristan-Türkiye (CANLI)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta rakibi Macaristan ile tarihinde 14. kez karşı karşıya gelecek. İki ülke A milli takımları arasında 7'si resmi ve 6'sı özel olmak üzere oynanan 13 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 13 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süre içinde 7 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.
- Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 26 golle yanıt verdi.
Macaristan'ın 11'i;
- Dibusz, Lang, Hangya, Attila Szalai, Fiola, Nego, Nagy, Kalmar, Siger, Könyves, Nikolic
- Mert Günok, Nazım Sangare, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Cenk Tosun.
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