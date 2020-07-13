Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.
Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby
Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Malatya Stadı'nda 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.
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