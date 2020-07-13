SÜPER LİG

Malatyaspor Beşiktaş canlı skor

Malatyaspor-Beşiktaş

Süper Lig'de 4. sırada yer alan Beşiktaş, ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve 11'ler nasıl olacak? İşte tüm bu detaylar haberimizde.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Malatyaspor-Beşiktaş

​Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Ligi üçüncü bitirmeyi hedefleyen siyah-beyazlı ekip, oynadığı son lig maçında Kasımpaşa'yı son dakika golüyle mağlup ederek 53 puanla 4. basamağa yükseldi.

Ligin ikinci yarısında aldığı sonuçlarla küme düşme tehlikesi yaşayan BtcTurk Yeni Malatyaspor, 32 puanla 13. sırada yer alıyor.

İlk 11'ler

Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda 13 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık yapacak. Karşılaşma beINSports 1'den naklen yayınlanacak.

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