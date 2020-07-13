Beşiktaş Avrupa aşkına

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni
Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Avrupa Ligi için kazanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar kritik mücadelede Caner Erkin'in attığı golle, Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 52. dakikada Caner Erkin'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Malatyaspor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Malatyaspor ise deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.
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