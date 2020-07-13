SÜPER LİG

Malatyaspor Beşiktaş özeti izle

Beşiktaş Avrupa aşkına

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş Avrupa Ligi için kazanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılar kritik mücadelede Caner Erkin'in attığı golle, Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Malatyaspor-Beşiktaş

​Malatyaspor-Beşiktaş

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Beşiktaş 52. dakikada Caner Erkin'in penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 56'ya yükseltirken, Malatyaspor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Malatyaspor ise deplasmanda Rizespor'un konuğu olacak.

Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı
Süper Lig puan durumu: Zirve yarışı ve küme düşme potası karıştı

Süper Lig'in 32. haftasında son derece kritik karşılaşmalar oynandı. Ligin bitimine 2 hafta kala henüz ne şampiyon belli oldu ne de küme düşen takımlar belli oldu. Bu haftanın en kritik mücadeleleri ise Denizlispor-Trabzonspor ve Konyaspor-Başakşehir maçları oldu.Konyaspor, Başakşehir'i mağlup ettiSüper Lig'de lider Medipol Başakşehir deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Hem ligin zirvesi için hem de küme düşme potası için son derece kritik olan mücadeleyi Konyaspor 4-3 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20. ve 45. dakikalarda Miya, 27. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic kaydetti. Başakşehir'in gollerini ise 3. dakikada penaltıdan Visca, 70. dakikada Demba Ba ve 77. dakikada Elia attı.Trabzonspor deplasmanda Denizlispor'a kaybettiSüper Lig'in 32. haftasında Denizlispor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Hem zirve yarışı hem de ateş hattı için son derece kritik olan karşılaşmayı Denizlispor geriden gelerek 2-1 kazandı. Trabzonspor'un tek golünü 14. dakikada Ekuban kaydederken, Denizlispor'a galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Sacko ve 84. dakikada Estupinan attı.Süper Lig canlı puan durumuSüper Lig'de oynanan karşılaşmalara göre canlı puan durumu şu şekilde:

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Hatayspor'un Süper Lig'e çıkmasını kutlayan v...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.