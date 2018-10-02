Malmö resmi siteden Türkçe duyuru yayınladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi ev sahibi takımdan uyarı geldi.

İsveç temsilcinin internet sitesi üzerinden Türkçe olarak yayınlanan duyuruda, maçta Beşiktaş tarafından gelen talep doğrultusunda misafir seyirci tribünü olmayacağı ve karşılaşmaya Beşiktaş formasıyla gelen ve siyah-beyazlı takımın aksesuarlarını taşıyan kişilerin bileti olsa dahi maça alınmayacağı açıklandı.