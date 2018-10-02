UEFA AVRUPA LİGİ

​Malmö resmi siteden Beşiktaş taraftarı için Türkçe duyuru yayınladı

Malmö resmi siteden Türkçe duyuru yayınladı

Beşiktaş'ın perşembe günü Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Malmö, siyah-beyazlıların talebi üzerine müsabakada misafir seyirci tribünü bulunmayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş taraftarları Malmö maçına alınmayacak.

Beşiktaş taraftarları Malmö maçına alınmayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın 4 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı mücadele öncesi ev sahibi takımdan uyarı geldi.

İsveç temsilcinin internet sitesi üzerinden Türkçe olarak yayınlanan duyuruda, maçta Beşiktaş tarafından gelen talep doğrultusunda misafir seyirci tribünü olmayacağı ve karşılaşmaya Beşiktaş formasıyla gelen ve siyah-beyazlı takımın aksesuarlarını taşıyan kişilerin bileti olsa dahi maça alınmayacağı açıklandı.

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