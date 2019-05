Manchester City 98 puanla şampiyon

İngiltere Premier Lig’de şampiyon son hafta belli oldu.

Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Pep Guardiola’nın öğrencileri, 98 puanla üst üste ikinci kez, toplamda da 6. şampiyonluğunu ilan etti.

En yakın takipçisi Liverpool ise 97 puanla kalarak ligi ikinci sırada tamamladı.Mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan Manchester Cityli oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

WWWWWWWWWWWWWWinners!



14 wins in a row to wrap up and incredible season!



🔵 #mancity pic.twitter.com/ONrqLSGrOe — Manchester City (@ManCity) 12 Mayıs 2019