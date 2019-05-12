PREMİER LİG

Manchester City 98 puanla şampiyon

Premier Lig'in son haftasında Brighton'ı deplasmanda 4-1 yenen Manchester City, 98 puanla şampiyonluğunu ilan etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester City, Premier Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon oldular.

Manchester City, Premier Lig'de üst üste ikinci kez şampiyon oldular.

Fotoğraf: ANDREW YATES

İngiltere Premier Lig’de şampiyon son hafta belli oldu.

Manchester City, deplasmanda Brighton ile karşılaştı. Rakibini 4-1 mağlup eden Pep Guardiola’nın öğrencileri, 98 puanla üst üste ikinci kez, toplamda da 6. şampiyonluğunu ilan etti.

En yakın takipçisi Liverpool ise 97 puanla kalarak ligi ikinci sırada tamamladı.Mücadele sonrası büyük sevinç yaşayan Manchester Cityli oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.


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