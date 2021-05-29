Manchester City-Chelsea (CANLI)

Manchester City, tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi finalinden kupayla ayrılmanın hayalini kurarken, 2012 şampiyonu ve 2008 finalisti Chelsea ise 2. defa kupanın sahibi olmak istiyor.

İngiltere Premier Lig'de sezonu açık ara şampiyon tamamlayan Manchester City ile 4. sırada bitiren Chelsea, daha önce Avrupa kupalarında 2 defa karşılaştı. 1970-71 sezonundaki UEFA Avrupa Kupa Galipleri Kupası yarı finalindeki iki maçı da 1-0 kazanan Chelsea, iki aşamalı oynanan finalde de Real Madrid'e üstünlük kurarak şampiyon oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde iki İngiliz ekibi, Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda bugün TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka beIN SPORTS HD 1 ve beIN SPORTS Haber kanallarından naklen yayımlanacak.

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İlk 11'ler

Manchester City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden

Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, İlkay, De Bruyne, Bernardo, Mahrez, Sterling, Foden Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago, Rudiger, James, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Werner, Havertz