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ÖZET | Manchester City-Real Madrid: 4-0

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City sahasında Real Madrid'i 4-0 mağlup etti. Manchester City-Real Madrid maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

23:51 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Manchester City-Real Madrid

Manchester City-Real Madrid

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip 1-1'in rövaşında İspanyol temsilcisini 4-0 mağlup etti. Manchester City tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Manchester City'nin gollerini 23 ve 37.dakikalarda Bernardo Silva ile 76.dakikada kendi kalesine attı. 90+1'de Alvarez maçın skorunu belirledi. İngiliz temsilcisinin finaldeki rakibi İtalyan ekibi Inter oldu. Final 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.


#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Manchester City
#Real Madrid
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