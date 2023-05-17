Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, Real Madrid'i konuk etti. Ev sahibi ekip 1-1'in rövaşında İspanyol temsilcisini 4-0 mağlup etti. Manchester City tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.

Manchester City'nin gollerini 23 ve 37.dakikalarda Bernardo Silva ile 76.dakikada kendi kalesine attı. 90+1'de Alvarez maçın skorunu belirledi. İngiliz temsilcisinin finaldeki rakibi İtalyan ekibi Inter oldu. Final 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak.