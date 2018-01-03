PREMİER LİG

Manchester City Umtiti için 60 milyon euroyu gözden çıkardı

Pep Guardiola yönetiminde başarılı bir performans sergileyen Manchester City, Barcelona'nın Fransız defans oyuncusu Umtiti'nin serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligde topladığı 62 puanla namağlup lider konumda.

Guardiola yönetimindeki Manchester City, ligde topladığı 62 puanla namağlup lider konumda.

Fotoğraf: Reuters

İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Barcelona'nın defans oyuncusu Samuel Umtiti'yi gözüne kestirdi.

L'Equipe'te yer alan habere göre İngiliz temsilcisi Fransız oyuncunun 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.

  • Otamendi ve Stone'un oynadığı defans hattını güçlendirmek isteyen City'nin 23 yaşındaki Umtiti için ısrarcı olduğu ifade edildi.

Daha önce Virgil van Dijk için girişimlerde bulunan Manchester City, oyuncunun Liverpool'a transferiyle alternatif isimlere yönelmişti.

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