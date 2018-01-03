Manchester City Umtiti için 60 milyon euroyu gözden çıkardı

İngiltere Premier Lig'de liderliğini sürdüren Manchester City, Barcelona'nın defans oyuncusu Samuel Umtiti'yi gözüne kestirdi.
L'Equipe'te yer alan habere göre İngiliz temsilcisi Fransız oyuncunun 60 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır.
- Otamendi ve Stone'un oynadığı defans hattını güçlendirmek isteyen City'nin 23 yaşındaki Umtiti için ısrarcı olduğu ifade edildi.
Daha önce Virgil van Dijk için girişimlerde bulunan Manchester City, oyuncunun Liverpool'a transferiyle alternatif isimlere yönelmişti.
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