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Manchester United ve Cristiano Ronaldo davalık oldu

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası öncesinde verdiği röportaj nedeniyle kulübüyle davalık oluyor. İngiliz ekibinin avukatlarının Portekizli yıldızın sözleşmesini feshedebilmek için resmi girişimlere başladığı belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Manchester United ve Cristiano Ronaldo davalık oldu
Cristiano Ronaldo - Manchester United

Manchester United'da geçirdiği son dönemle ilgili olumsuz ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken kulüp yönetiminden flaş bir hamle geldi.

Manchester United'ın avukatlarının Ronaldo'nun takımdan ayrılığının kulübe maddi bir zararı olmaması adına çalışma gerçekleştirdiği ve yıldız ismin kalan alacaklarının ödenmemesi için röportajı kanıt olarak kullanacağı belirtildi.

  • Cristiano Ronaldo, önceki günlerde verdiği röportajda Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ve menajeri Erik Ten Hag'a saygı duymadığını söylemişti.
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