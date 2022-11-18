Manchester United ve Cristiano Ronaldo davalık oldu

Manchester United'da geçirdiği son dönemle ilgili olumsuz ifadeler kullanan Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken kulüp yönetiminden flaş bir hamle geldi.
Manchester United'ın avukatlarının Ronaldo'nun takımdan ayrılığının kulübe maddi bir zararı olmaması adına çalışma gerçekleştirdiği ve yıldız ismin kalan alacaklarının ödenmemesi için röportajı kanıt olarak kullanacağı belirtildi.
- Cristiano Ronaldo, önceki günlerde verdiği röportajda Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini ve menajeri Erik Ten Hag'a saygı duymadığını söylemişti.