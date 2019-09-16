Manchester United ve Tottenham Vedat Muriqi'nin peşinde

Fenerbahçe’nin Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi, hem Süper Lig'de hem de milli takımda gösterdiği performansla adından sıkça bahsettirmeye başladı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de gol krallığı yarışını ikinci sırada tamamlayan Muriqi, bu sezon da ligde ilk 3 hafta sonunda 2 gol attı.

25 yaşındaki futbolcu, milli takımda da son iki maçta iyi bir performansa imza attı. Kosova milli takımı ile 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri maçlarında forma giyen golcü oyuncu, takımının 7 Eylül günü Çekya’yı 2-1 mağlup ettiği maçta 1 gol atarken, İngiltere deplasmanında 1 gol 2 asistle oynadı.

Takımının 2020 Avrupa Şampiyonası Elemelerinde çıktığı 5 maçta toplam 3 gol 2 de asistle oynayan Muriqi’nin bu performansı Avrupa kulüplerinin de radarına girdi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre milli maçları takip eden Tottenham ve Manchester United yetkilileri Vedat'ı transfer listelerine ekledi. Hatta Manchester United’ın gözlemci ekibi de Kosovalı golcüyü izlemek için Alanyaspor-Fenerbahçe karşılaşmasını takip edecek. Ayrıca İtalya'dan Napoli Kulübü'de Kosovalı oyuncu için devrede.



