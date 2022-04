Manchester United yeni hocayı duyurdu

Manchester United, Erik ten Hag ile 2025 yılına kadar anlaşma sağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Hag ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını ve 1 yıl da opsiyonu bulunduğu belirtildi.

Takıma katılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Erik ten Hag, "Manchester United’da teknik direktör olmak benim için büyük bir onur. Karşılaşacağım mücadeleler beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Kulübün büyük geçmişini ve taraftarların takıma olan tutkusunu biliyorum. United taraftarına hak ettikleri başarıyı sağlayabilecek bir takım oluşturma konusunda kesinlikle kararlıyım" dedi.

