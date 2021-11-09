Spor Manchester Unitedda Solskjaer tartışması Ülkesine gitti
FUTBOL FUTBOL

Manchester United'da Solskjaer tartışması: Ülkesine gitti

Premier Lig'de son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in durumu tartışılmaya devam ediyor. Norveçli teknik adamın; milli arada futbolculara 1 hafta izin verip, ülkesine tatile gitmesi İngiltere'de tartışma çıkardı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Manchester Unitedda Solskjaer tartışması: Ülkesine gitti
Solskjaer'in havalimanına giderken büyük bir çanta taşıdığı görüldü.

İngiltere Premier Lig'de kurduğu iddialı kadroya rağmen, beklentileri karşılayamayan Manchester United'da teknik direktör Solskjaer'in milli arada takıma 1 hafta izin vermesi tepkiyle karşılandı.

Alınan kötü sonuçların ardından takımın başında kalıp kalmayacağı tartışma konusu olan Norveçli teknik adam, milli arada takıma 1 hafta izin verip ülkesine tatile gitti. Solskjaer'in bu kararı ülkede şaşkınlıkla karşılandı.

Son 10 maçında sahadan 5 kez mağlup ayrılan Manchester United; iç sahada Liverpool'a 5-0 yenilmiş, son olarak da Manchester derbisinde yine sahasında City'e 2-0 kaybetmişti.

Tatile ailesiyle birlikte çıktı.
Tatile ailesiyle birlikte çıktı.

Zidane'ın ismi geçiyor

Öte yandan koltuğu sallanan Solskjaer'in yerine Zinedine Zidane'ın ismi geçiyor. Cezayir asıllı Fransız teknik adam, daha önce Real Madrid'de Varane ve Ronaldo ile büyük başarılar yakalamıştı. Takımda ayrıca Pogba ve Martial gibi Fransız futbolcuların da yer almasından dolayı Zidane'ın ismi ön plana çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı son olarak Real Madrid'deki görevinden mayıs ayının sonunda ayrılmıştı.

Zidane ve Ronaldo
Zidane ve Ronaldo

Manchester derbisinde kazanan City
SPOR
Manchester derbisinde kazanan City
Enflasyonunüzerinde zam olmalı

Enflasyonun
üzerinde zam olmalı

​MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret çıkışı.
Yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek

Yıl sonunda sahiplerine teslim edilecek

​Artvin'de yanan köyde yeni konutlar yükseliyor.
CHPli belediyeyerüşvet operasyonu

​Altısı belediye çalışanı 11 kişi gözaltına alındı.

MHP Genel Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na mektup tepkisi: Ne hallere düştün?

​Türk askerinin görev süresi uzatılacak

​İçişleri Bakanlığı duyurdu: Operasyona 1550 personel katılıyor

​"Utanç Duvarı''nın etkileri hala sürüyor.
Türk bilim insanından büyük başarı

Türk bilim insanından büyük başarı

Geliştirdiği projeyle dünya çapında 12 bilim insanından biri oldu.

​Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından 4. sondaj gemimiz geliyor.

​Boşandığı eşine gözdağı vermek için kızını vurdurtmuş.

​İsrail basınından kan donduran iddia.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.