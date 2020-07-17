PREMİER LİG

(ÖZET) Crystal Palace Manchester United maç özeti ve golleri

Manchester United'dan kritik galibiyet (ÖZET)

Devler Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. Kritik galibiyeti getiren golleri Rashford ve Martial kaydetti. Crystal Palace-Manchester United maç özeti ve gollerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi AA, Yeni Şafak
Manchester Unitedlı futbolcuların gol sevinci

Manchester Unitedlı futbolcuların gol sevinci

Fotoğraf: GLYN KIRK / Reuters

İngiltere Premier Lig 36. hafta karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını devam ettirdi.

Selhurst Park Stadı'nda Crystal Palace'a konuk olan Manchester United, maçın ilk yarısını Marcus Rashford'un 45+1. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü elinde tutan Manchester United, 78. dakikada Anthony Martial'ın attığı golle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 62'ye çıkartırken, Crystal Palace 42 puanda kaldı.

Crystal Palace-Manchester United maç özeti için tıklayın

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Aziz Yıldırım: Mahkeme lan bura
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.