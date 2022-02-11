Mancini'nin Adana seyahati iptal oldu

Bu sezon yükseldiği Süper Lig'de güçlü kadrosuyla ligin 24'üncü haftasında kendisine 3'üncü sırada yer bulan Adana Demirspor, oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle dikkat çeken performans sergiledi.
Yıldız oyuncuların yer aldığı kadrosuyla ligin güçlü ekipleri arasında yer alan mavi-lacivertli takımda forma giyen dünyaca ünlü yıldız oyuncu Mario Balotelli, Süper Lig'de oynadığı 20 maçta 10 gol atıp, 3 de asist kaydetti.
Milli takıma çağrıldı
Kötü giden kariyerini Adana Demirspor'a tersine çeviren Mario Balotelli, gol krallığında 12 gollü Fatih Karagümrük'te forma giyen Pesic, 11'er gollü Trabzonsporlu Cornelius ve Kasımpaşalı Umut Bozok'u en çok gol atan dördüncü oyuncu olarak takip ediyor.
Türkiye Kupası'nda da 1 gol kaydeden Balotelli, Adana'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Balotelli, gösterdiği performansla İtalyan Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini'nin de radarına girdi. İtalyan teknik adam, Mario Balotelli'yi 3 yıl sonra yeniden milli takıma çağırdı.
Mancini Beşiktaş maçına katılmayacak
İtalyan teknik direktör Mancini, yıldız futbolcuyu Beşiktaş karşısında izlemek için Adana'ya geleceğini bildirdi. Adana Demirsporlu taraftarlar, Mancini'yi misafir etmeyi beklerken, İtalyan teknik adam vatandaşı olan mavi-lacivertli takımın teknik direktörü Vincenzo Montella'yı arayıp, bir programından dolayı katılamayacağını kaydetti. Mancini'nin ilerleyen haftalarda Adana Demirspor'un bir başka maçını izlemeye geleceğini söylediği bildirildi.