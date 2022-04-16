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Maradona'nın formasına dudak uçuklatan ücret

Arjantinli ünlü futbolcu Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere ile Arjantin arasında oynanan karşılaşmada giydiği ve “Yüzyılın Golü” adı verilen golü attığı forması 20 Nisan’da açık artırma için tekliflere açılacak.

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Haber Merkezi DHA
Maradonanın formasına dudak uçuklatan ücret
Maradona'nın forması

Müzayede evi Sotheby’s, Maradona’nın ünlü formasının satış fiyatının 4 ila 6 milyon pound arasında olmasının beklendiğini ve 20 Nisan’da formanın tekliflere açılacağını ifade etti. İngiltere ve Arjantin, 1986 Dünya Kupası Çeyrek Finali'nde 22 Haziran 1986’da karşı karşıya gelmiş, o sırada 25 yaşındaki Maradona maçta 2 gol kaydetmişti. Arjantin maçı 2-1'lik skorla kazanmıştı.

İkinci gol 'Yüzyılın golü' seçildi

Maradona, gollerden ilkini atarken meşin yuvarlak eline çarpmış, pozisyon hakemlerin dikkatinden kaçınca gol kararı verilmişti. ‘Yüzyılın Golü’ olarak bilinen ikinci gol ise, Maradona'nın bir dizi İngiliz oyuncunun yanından geçerek İngiliz kaleci Peter Shilton'a karşı attığı ikinci goldür. 2002 yılında FIFA ‘Yüzyılın Golü’ anketini başlatmış ve 150 ülkeden 340 bin oy kullanılarak Maradona’nın ikinci golü "Yüzyılın Golü" seçilmişti.

Formanın hikayesi

İstemeden topu Maradona'ya atan İngiliz orta saha oyuncusu Steve Hodge, maç bitiminde Maradona'dan formasını istemeye karar verdi ancak ilk denemesinde Maradona’nın yanına gidemedi. İkinci bir şans elde eden Hodge o anları şöyle anlattı; “Röportajdan sonra kale arkasına indim, soyunma odalarına… Aşağı indiğimde Maradona iki takım arkadaşıyla yürüyordu. Gözlerinin içine baktım, 'takas imkanı var mı?' anlamında formamı çekiştirdim ve doğruca karşıdan geldi ve formalarımızı değiştirdik. Ve bu kadardı. Bu kadar basitti.”

  • Forma, 2002'den beri Manchester'daki Ulusal Futbol Müzesi'nde sergileniyordu.

Maradona'nın forması
Maradona'nın forması
Maradona'nın forması
Maradona'nın forması
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