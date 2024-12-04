Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Diğer
Maraton rekor katılımla bu yıl 6. kez koşulacak

Maraton rekor katılımla bu yıl 6. kez koşulacak

Haber Merkezi
10:424/12/2024, الأربعاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mersin Maratonu
Mersin Maratonu

Dünya Atletizm Birliği tarafından ‘Elite Label’ kategorisine bulunan ve dünya arenasında 46’ncı sırada yer alan Uluslararası Mersin Maratonu için bu yıl rekor katılım bekleniyor

Maratonlar arasında Türkiye’de liderliği elinde bulunduran organizasyon, Türkiye Atletizm Federasyonu’nun faaliyet programında yer alan ve Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) yarışma kurallarına göre 3 ayrı parkurda gerçekleşecek. Birçok ülkeden binlerce sporcunun kayıt yaptırdığı; 42K, 10K ve 5K Halk Koşusu’nun yer alacağı maraton, Özgecan Aslan Barış Meydanı’ndan başlayacak ve aynı yerde sona erecek.


10K yarışları 09.00’da, 42K 09.30’da, 5K Halk Koşusu ise 09:45’te start alacak. Ödül töreni ise saat 15.00’te gerçekleşecek. Maraton öncesi 14 Aralık’ta yine Özgecan Aslan Meydanı’nda yapılacak maraton fuarında çip ve kit dağıtımları gerçekleştirilecek.



ÖDÜLLER, SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Maratonda dereceye girecek sporcuları da önemli ödüller bekliyor. Maratonun 42K erkek ve kadınlar kategorisi birincileri 15 bin dolar, ikincileri 7 bin 500 dolar, üçüncüleri ise 5 bin dolar ödül alacak. Maraton Türk sıralamasında ise erkek ve kadın kategorisinde birinci olanlara 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verilecek. 10K’da ise kadın ve erkek kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek.


Mersin’in eşsiz doğasında spor kentine yakışır bir şekilde gerçekleşecek yarışta katılımcılar, tarihi öneme sahip noktalardan geçecek.




#Dünya Atletizm Birliği
#Elite Label
#maraton

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/3 sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? 2024 ALES/3 ÖSYM sonuç sorgulama ekranı