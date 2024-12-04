Maraton rekor katılımla bu yıl 6. kez koşulacak

Maratonda dereceye girecek sporcuları da önemli ödüller bekliyor. Maratonun 42K erkek ve kadınlar kategorisi birincileri 15 bin dolar, ikincileri 7 bin 500 dolar, üçüncüleri ise 5 bin dolar ödül alacak. Maraton Türk sıralamasında ise erkek ve kadın kategorisinde birinci olanlara 25 bin TL, ikinciye 20 bin TL, üçüncüye ise 15 bin TL para ödülü verilecek. 10K’da ise kadın ve erkek kategorilerinde birinciye 15 bin, ikinciye 12 bin, üçüncüye ise 10 bin TL ödül verilecek.