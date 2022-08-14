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Trabzonspor'un yeni transferi Bartra'dan ilk sözler: Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum

Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra, Trabzon'a geldi. Yıldız futbolcuyu çok sayıda taraftar havalimanında karşıladı. Bartra, burada basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Marc Bartra Trabzona geldi: İşte yıldız futbolcunun ilk açıklamaları
Marc Bartra

Trabzonspor'un yeni stoperi Marc Bartra Trabzon'a geldi. Bordo-mavili taraftarlar, İspanyol yıldızı havalimanında karşıladı.

Bartra, kendisine uzatılan mikrofonlara yaptığı açıklamada, bu kadar kalabalık ve ateşli bir taraftar topluluğu karşısında çok mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Trabzonspor tarihinde ilk İspanyol futbolcu konumunda da bulunan Bartra, transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Trabzonspor gibi harika bir kulübe geldim. Motive olmuş durumdayım. İnanılmaz bir taraftar sevgisi var. İlk günden böyle bir şey beklemiyordum. Umarım onlara karşılık verebilirim oyunumla. Hem Dortmund hem Barcelona'da Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı bulmuştum. Tekrar Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerine yer verdi.

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