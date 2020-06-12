SÜPER LİG

Marca soruyor: Hangi gezegenden geldin Boateng?

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng’in antrenmanda attığı golü, İspanya basının önde gelen kuruluşlarından Marca "Hangi gezegenden geldin?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Merkezi İHA
Boateng, Beşiktaş'taki ilk gol sevincini takla atarak yaşadı.

Boateng, Beşiktaş'taki ilk gol sevincini takla atarak yaşadı.

Beşiktaş’ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng’in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Dün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, bugün de Marca’da yer aldı.

İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.

Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
2 ay 23 günde neler yaşadık
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.