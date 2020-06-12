Marca soruyor: Hangi gezegenden geldin Boateng?

Beşiktaş’ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng’in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Dün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, bugün de Marca’da yer aldı.
İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı.
Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı.
😮😮😮 Kevin-Prince Boateng, ¿de qué planeta viniste? 💥💥💥 pic.twitter.com/4n4RMpL63n
😮😮😮 Kevin-Prince Boateng, ¿de qué planeta viniste? 💥💥💥 pic.twitter.com/4n4RMpL63n— MARCA (@marca) June 11, 2020
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