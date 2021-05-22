Spor Marcao imzayı attı İşte yeni maaşı
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Marcao imzayı attı: İşte yeni maaşı

Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun sözleşmesini 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzattı. Yıllık ücreti 850 bin euro olan 24 yaşındaki oyuncunun maaşına da zam yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Marcao imzayı attı: İşte yeni maaşı
Galatasaray formasıyla 102 maça çıktı.

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı futbolcusu Marcao Teixeira ile yeni sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Marcao 2024 yılına kadar bizimle" denildi.

Yeni maaşı açıklandı

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;

  • "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
  • 2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
  • 2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"

Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves ekibinden transfer ettiği Marcao ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.


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