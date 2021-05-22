Marcao imzayı attı: İşte yeni maaşı

Galatasaray'da sezonun en istikrarlı futbolcusu Marcao Teixeira ile yeni sözleşme imzalandı.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Marcao 2024 yılına kadar bizimle" denildi.
Yeni maaşı açıklandı
Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi;
- "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira ile sözleşmesinin 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları sonuna kadar aşağıdaki şartlarda uzatılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.
- 2022-2023 sezonu için net 1.300.000 Euro sabit transfer ücreti
- 2023-2024 sezonu için net 1.400.000 Euro sabit transfer ücreti"
Galatasaray Kulübü, 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves ekibinden transfer ettiği Marcao ile 3,5 yıllığına anlaşmaya varmıştı.
✍️ Marcao Teixeira (@teixeira_marcao), 2024 yılına kadar bizimle. 👊 pic.twitter.com/3egcEpq5Wd
✍️ Marcao Teixeira (@teixeira_marcao), 2024 yılına kadar bizimle. 👊 pic.twitter.com/3egcEpq5Wd— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) May 22, 2021