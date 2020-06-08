Mario Balotelli transferi masada: O özelliği nedeniyle transferde ön plana çıkıyor

Galatasaray, yeni sezonda maliyetleri düşürmek ve bazı bölgelerde değişikliğe gitmek istiyor. Bu bölgelerden birisi de forvet hattı. Marsilya ve Nice’te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya’ya Brescia formasıyla dönen ve antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Mario Balotelli, Galatasaray’a teklif edildi. İtalyan golcünün ünlü menajeri Mino Raiola’nın sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçtiği belirlendi. Galatasaray yönetimi, bu sürpriz teklifi teknik heyete iletti. Teknik ekip, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. İtalyan basını da anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 19 maçta 5 gol attı. Balotelli’nin bonservis ücretinin olmaması, bu transferi bir adım öne çıkartıyor. Öte yandan Younes Belhanda’ya Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi sürerken, Al Hilal Kulübü’nün, 5 milyon Euro bonservis bedeli teklifi yönetim tarafından kabul görmedi.

Marcao’nun yerine Lemina

Galatasaray’ın başarılı stoperi Marcao’nun idmanda sakatlanması ve Süper Lig’de birkaç maçı kaçıracak olması sebebiyle teknik heyet değişikliğe gidecek. Brezilyalı futbolcunun yokluğunda teknik heyet antrenmanlarda stoper bölgesinde Ryan Donk-Mario Lemina ikilisini deniyor.