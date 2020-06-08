SÜPER LİG

Mario Balotelli transferi masada: O özelliği nedeniyle transferde ön plana çıkıyor

Forvet hattında değişiklik yapmak isteyen Galatasaray, rotasını İtalya’ya çevirdi. Brescia ile sözleşmesi feshedilen ve şuanda boşta olan Balotelli, sarı-kırmızılı takıma teklif edildi. Yıldız futbolcu hakkında son kararı teknik heyet verecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Mario Balotelli

Mario Balotelli

Galatasaray, yeni sezonda maliyetleri düşürmek ve bazı bölgelerde değişikliğe gitmek istiyor. Bu bölgelerden birisi de forvet hattı. Marsilya ve Nice’te geçirdiği Fransa kariyerinin ardından sezon başında İtalya’ya Brescia formasıyla dönen ve antrenmanlara çıkmadığı gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde sözleşmesi feshedilen Mario Balotelli, Galatasaray’a teklif edildi. İtalyan golcünün ünlü menajeri Mino Raiola’nın sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçtiği belirlendi. Galatasaray yönetimi, bu sürpriz teklifi teknik heyete iletti. Teknik ekip, Balotelli transferiyle ilgili kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek. İtalyan basını da anlaşmanın çok yakın olduğunu yazdı. 29 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon 19 maçta 5 gol attı. Balotelli’nin bonservis ücretinin olmaması, bu transferi bir adım öne çıkartıyor. Öte yandan Younes Belhanda’ya Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi sürerken, Al Hilal Kulübü’nün, 5 milyon Euro bonservis bedeli teklifi yönetim tarafından kabul görmedi.

Marcao’nun yerine Lemina

  • Galatasaray’ın başarılı stoperi Marcao’nun idmanda sakatlanması ve Süper Lig’de birkaç maçı kaçıracak olması sebebiyle teknik heyet değişikliğe gidecek. Brezilyalı futbolcunun yokluğunda teknik heyet antrenmanlarda stoper bölgesinde Ryan Donk-Mario Lemina ikilisini deniyor.

Beşiktaş derbide Fenerbahçe'ye jest yapacak
Beşiktaş derbide Fenerbahçe'ye jest yapacak

Beşiktaş'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ertelenen ve 12 Haziran Cuma günü yeniden başlayacak Süper Lig maçlarını bekliyor.Çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı ve Amatör Şubelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Hakan Avşar, "Çok ciddi önlemlerimiz var. Bütün stadımızı, sporcularımızın olduğu tüm kompleksleri dezenfekte ettik" dedi.Pandemi sürecinde tüm kurallara uyduklarını vurgulayan Avşar, "En iyisini yapmaya çalıştık. En önemlisi sporcu sağlığı. Önceliğimiz sporcu sağlıydı. Şimdi artık maçları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Bitecek bu hasret, bitecek inan! 🏁🏁🏁 pic.twitter.com/9pmBveBlxa&mdash; Vodafone Park 🏆🏆 (@VodafonePark) June 7, 2020 "Yarım kalmış heyecanımız var"Süper Lig maçlarının yeniden başlamasına değinen Avşar, "Büyük heyecanla bekliyoruz. Yarım kalmış heyecanımız var, inşallah futbol camiası olarak 12 Haziran'da buna kavuşuyoruz. Şimdiden hayırlı olmasını dilerim. Gerekli hazırlıklarımızın çoğunu tamamladık, artık maç günlerini bekliyoruz" diye konuştu.Maçlarda taraftarların olmamasına değinen Avşar, şunları söyledi:"Taraftarımızın ruhu yeter. Taraftarlarımızla, tüm camiamızla büyük coşku içinde bunları oynamak vardı. Seyircisiz maç müziksiz dansa benziyor. Maalesef günümüzün şartları bu. Elimizden geldiği kadar uyum sağlayıp en iyisini yapmaya çalışıyoruz."Tribünlerde taraftar maketlerinin olacağını vurgulayan Avşar, Fenerbahçe ile oynanacak derbide konuk ekibin seyircisinin de maketlerine yer verileceğini belirterek, şunları aktardı:"Fenerbahçe taraftarlarının maketini de yapıyoruz. Hep bir aradaysak, rekabet varsa spor güzel. Müsabakalar bu anlamda bir güzellik, mana kazanıyor. Orada da bir jestimiz var. İnşallah kötü günleri geride bırakırız. İnşallah hep beraber, bütün seyircimizle, ahenkle yarıda kalan coşkuya devam ederiz. En büyük arzumuz bu."Tribünleri tıklım tıklım dolduracağız, bize yakışanı yapacağız, tribünlerde fotoğraflarımızla yer alacağız!Sen de &#39;&#39;siyahla beyaz ayrılmaz&#39;&#39; diyorsan hemen &#39;&#39;https://t.co/ufG60BuvFT&#39;&#39; web adresini ziyaret et.#RuhumuzYeter pic.twitter.com/fKIuHzALoL&mdash; Beşiktaş JK (@Besiktas) May 30, 2020 "Kalan 8 maçta ciddi başarı bekliyoruz"Yönetim ve yeni teknik kadroyla gelecek dönemde büyük başarılara imza atacaklarına inandığını vurgulayan Fatih Hakan Avşar, "Hem idari hem teknik anlamda hepimiz çok heyecanlıyız. Bütün arkadaşlarımız elinden geleni yapmaya çalıştı. Kalan 8 maçta ciddi başarı bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Pandemi nedeniyle taraftarların da dikkat etmesi gerektiğini anlatan Avşar, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Sosyal mesafe kurallarını önemsiyoruz, taraftarlarımızı tehlikeye atmak istemiyoruz. Onların vereceği destek çok önemli. Her şeyden önemlisi sağlık. Sağlık olmazsa bu güzelliklerin hiçbiri bir arada olmaz. Pandemi kuralları bizim için çok önemli. Futbolcularımız için sağlık ne kadar önemliyse seyircilerimiz için de çok önemli."Galeri: Dünyanın en ateşli 30 stadından 3'ü Türkiye'de

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