Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Mario Gavranovic Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik
FUTBOL FUTBOL

Mario Gavranovic: “Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik”

Süper Lig’in 32. haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor, hazırlıklarını aralıksız olarak sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda futbolculardan Mario Gavranovic ve Ramazan Civelek, değerlendirmelerde bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Mario Gavranovic: “Öne geçtiğimiz maçlarda skoru sonuna kadar korumayı beceremedik”
Gavranovic bu sezon 24 resmi maçta 13 gol attı

Ligin 31. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-0 yenilen Kayserispor, deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Hikmet Karaman nezaretinde çalışmalara devam eden takım oyuncuları, kötü gidişatın son bulmasını istiyor.

Kayserispor’un orta saha oyuncusu Ramazan Civelek, antrenmanda yaptığı açıklamasında, “5 haftadır istemediğimiz bir şekilde kötü gidişat var. Çalışmalarımızın karşılığını aldığımızı düşünmüyorum. 38 puanda kaldık ve bu hafta Göztepe ile oynayacağız. Onlar da içeride oynayacaklar. İyi bir taraftar destekleri var ve biz de oraya kazanmak için gideceğiz. Bir an önce kazanıp alt sıralarla bağlantımızı tamamen kesmek istiyoruz. Kupada da bir yarı final maçımız var ve oraya odaklanmak istiyoruz” dedi.

"Mümkün olduğu kadar puan kazanmaya gayret edeceğiz"

Öne geçilen maçlarda skoru korumaları gerektiğini söyleyen forvet oyuncusu Mario Gavranovic de, “Göztepe maçı bizim için çok önemli bir maç ve negatif bir durumun içerisindeyiz bir süredir. Son oynadığımız maçlar bizim adımıza iyi değildi ama bundan önceki maçlarda da öne geçmeyi bilmiştik. Ne yazık ki öne geçtiğimiz maçlarda skoru maç sonuna kadar korumayı beceremedik. Umuyorum ki önümüzdeki maçlarda ve özellikle bu Göztepe maçında durumu tersine çevirebiliriz. Her şeyden evvel önümüzdeki maçta agresifliğimizi göstererek, planımız dahilinde mücadelemizi ortaya koymamız gerekiyor ve sonucunda bu kez umut ettiğimiz puanları almak istiyoruz. Takımın gidişatı motivasyonla alakalı bir eksiklik değil bence çünkü biz motiveyiz ve kazanmak istiyoruz. Bu senenin başı itibari ile çok iyi bir serimiz vardı ama biliyorsunuz son 5 maçta istediğimiz gibi gitmedi maçlar ve skorlar lehimize olmadı. Biz oyuncular olarak sahada bizden ne isteniyorsa onu yapmakla mükellefiz. Arkamızda bıraktığımız 5 maçlık kötü gidişatı bir kenara bırakırsak, sezon boyunca iyi geçirdiğimiz dönemler de var. Umuyorum ki bu gidişatı geride bırakarak ligin kalan kısmında mümkün olduğu kadar puan kazanmaya gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Hayatı boyunca tüysüz kalacak

Görüntüsüyle herkesi şaşırtmıştı.
52 kilogram altın detayı

52 kilogram altın detayı

Thodex iddianamesinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
İstanbulda suya zam

İstanbul'da suya zam

İSKİ'nin talebi kabul edildi.

Zelenskiy BM'ye seslendi

Zelenskiy BM'ye seslendi

'En korkunç savaş suçları işleniyor.'

​AK Parti MKYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar.

Türkiye'de en çok satılan otomotiv markaları.

İçişleri Bakanlığından İBB'nin personel alımına ilişkin açıklama geldi.
Teröristlere göz açtırmıyor

Teröristlere göz açtırmıyor

SİHA'lar hedefleri tam isabetle vuruyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.