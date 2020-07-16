SERİE A

Mario Mandzukic hangi takımda oynuyor: Mandzukic kaç yaşında?

Mario Mandzukic geri dönüyor: Anlaşma tamam imza yolda

Avrupa basını, adı Türk takımlarıyla anılan Mario Mandzukic'in transfer tercihini açıkladı. Hırvat golcünün yeni kulübüyle 2+1 yıllık anlaşmaya imza atacağı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Mario Mandzukic Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle birlikte daha az forma şansı bulmuş ve takımdan ayrılmıştı.

Mario Mandzukic Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle birlikte daha az forma şansı bulmuş ve takımdan ayrılmıştı.

Fotoğraf: JUAN MEDINA

Hırvat yıldız Mario Mandzukic, kendisine yıllık 3 milyon Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme öneren Fiorentina'ya yakın.

Sezon ortasında Juventus ile yollarını ayırarak Al Duhail'in yolunu tutan ve sezon sonunun gelmesiyle birlikte Katar ekibinden de ayrılan 34 yaşındaki Mandzukic'e İtalya Serie A ekiplerinden yoğun ilgi var.

Fiorentina, Mandzukic'e 2+1 yıllık sözleşme önerirken, bu sürede oyuncuya senelik 3 milyon Euro ödemeyi teklif etti. Avrupa basınında yer alan habere göre Mandzukic'in bu teklife sıcak baktığı ancak diğer tekliflere de göz attığı kaydedildi.

Adı Süper Lig'den de birçok ekiple de anılan Mandzukic ile Inter'in de yakından ilgilendiği belirtildi.

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