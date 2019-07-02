Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz günlerde 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Alman golcü Max Kruse, bugün İstanbul'a geliyor.
31 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar hazır mıyız?" ifadeleriyle paylaşım yaparak Fenerbahçe taraftarına mesaj gönderdi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul yolunda;
──Arkadaşlar hazır mıyız? pic.twitter.com/kKFalYEP1n
Fenerbahçe'nin yeni transferi Max Kruse, İstanbul yolunda;
- Max Kruse, Werder Bremen'den ayrıldıktan sonra bonservisini eline aldı. Tecrübeli futbolcu imza parası karşılığında Fenerbahçe ile anlaştı. Kruse Bundesliga'da çıktığı 250 maçta 74 gol atarken, 68 de asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Alman forvet Max #Kruse'nın [31] Bundesliga performansı pic.twitter.com/kbGFnHA2Fs
Fenerbahçe'nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı Alman forvet Max #Kruse'nın [31] Bundesliga performansı pic.twitter.com/kbGFnHA2Fs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 28 Haziran 2019
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